Typa skupia się na szutrach

Tegoroczny kalendarz przewiduje podział Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski na rundy asfaltowe oraz szutrowe. Na luźnej nawierzchni zaplanowano trzy rajdy, z czego jeden z nich będzie częścią mistrzostw Europy - mowa oczywiście o Rajdzie Polski, który odbędzie się w czerwcu na Mazurach.

- Na koniec sezonu poznamy trzech mistrzów Polski: na szutrze, na asfalcie i w klasyfikacji mieszanej - wyjaśnia Radosław Typa, który chce powalczyć o tytuł szutrowego mistrza kraju. Ma mu w tym pomóc nowe auto, a konkretnie Volkswagen Polo R5, czyli samochód, który jest wykorzystywany również na trasach mistrzostw świata. Auto, kosztuje, bagatela, około półtora miliona złotych! Cóż, nie od dzisiaj wiadomo, że sporty motorowe do tanich nie należą...

Typa wynajmuje auto wraz z serwisem, jednak nie zdołał zebrać budżetu, który by mu pozwolił na udział w całym cyklu RSMP, dlatego skupia się tylko na imprezach szutrowych. Poprzednio olsztynianin jeździł Fordem Fiestą, ale Polo ma około 70 koni mechanicznych więcej, w sumie ma ich ponad 300, i napęd na dwie osie. - Jest to auto najwyższej klasy dopuszczonej do rajdów w Polsce i Europie - twierdzi Typa. - Lepsze jeżdżą tylko w mistrzostwach świata WRC. Moja Fiesta była zbudowana na podzespołach seryjnych, natomiast Polo od początku było stworzone z myślą o sporcie. Nie ukrywam, że zawsze marzyłem, aby usiąść za kierownicą takiego samochodu. Daje on niesamowite możliwości i pozwala czerpać ogromną radość z jazdy.

Podczas przygotowań do sezonu załoga Typa-Sitek przejechała już ponad sto kilometrów treningowych, ale ma jeszcze zaplanowaną jedną sesję przed zaczynającym się 21 maja Rajdem Podlaskim. - Po pierwszych testach patrzymy z optymizmem w przyszłość, chociaż nie wiem, jakie będzie moje tempo na tle rywali - przyznaje kierowca GO2NFT Rally Teamu. - Jestem dobrej myśli, chociaż konkurencja będzie spora, bo na tytuł ma ochotę nawet kilkunastu kierowców. Najbliższy Rajd Podlaski będzie dużym wyzwaniem i jednocześnie sprawdzianem naszych możliwości - kończy Typa, którego drugi sezon z rzędu wspiera m.in. Bank Spółdzielczy w Szczytnie.

* Terminarz startów załogi Typa-Sitek: Rajd Podlaski (21.05-22.05); Rajd Polski (10.06-12.06); Rajd Žemaitija (8.07-10.07).

>>> Rajd Polski jest czwartą rundą eliminacji mistrzostw Europy, najstarszego rajdowego cyklu na świecie! W okolicach Mikołajek kierowcy będą mieli do przejechania 14 odcinków specjalnych o łącznej długości ponad 188 kilometrów.

Zawody zaczną się 10 czerwca o godz. 17 w centrum Mikołajek, ale wcześniej, bo już o godz. 12:30, rozegrany zostanie odcinek kwalifikacyjny Baranowo (fragment ubiegłorocznego oesu Gmina Mragowo). Natomiast o godz.19 rozpocznie się widowiskowa próba na torze Mikołajki Arena, do której dwie załogi startują równocześnie.

Z kolei 11 czerwca na kierowców i ich pilotów będzie czekać siedem odcinków specjalnych liczących 107,36 km. Po pokonywanych dwukrotnie oesach Krzywe, Wojnasy i Wieliczki zawodnicy ponownie zmierzą się na torze Mikołajki Arena.

Na 12 czerwca zaplanowano sześć wymagających odcinków (przejeżdżane dwukrotnie Mikołajki Max, Świętajno i Miłki) o długości 78,24. Dopiero wtedy poznamy zwycięzcę Rajdu Polski.