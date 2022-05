Porażka może oznaczać spadek

>>> Scenariusz optymistyczny: Stomil wygrywa ze Skrą, natomiast Puszcza przegrywa w Tychach, a Zagłębie nie daje rady Sandecji. W tej sytuacji przed dwoma ostatnimi kolejkami wszystko jeszcze będzie możliwe, tym bardziej że Stomil zagra w nich z Puszczą i Zagłębiem. W efekcie tak będzie wyglądała końcówka tabeli:

15. Skra 36

13. Puszcza 34

14. Zagłębie 34

16. Stomil 33

>>> Scenariusz pesymistyczny: Skra ogrywa Stomil, a Puszcza i Zagłębie zgodnie zdobywają po trzy punkty.

15. Skra 39 26:38

13. Puszcza 37 38:45

14. Zagłębie 37 38:41

16. Stomil 30 31:52

Jak widać na załączonym obrazku, taki scenariusz oznacza jedno - spadek olsztynian do II ligi, a zarazem spokój dla pozostałej trójki. Na tym nie koniec, bowiem istnieje duże prawdopodobieństwo, że Stomil w II lidze nie zagra, bo po prostu nie będzie miał na to pieniędzy. W czwartkowej „Gazecie Olsztyńskiej” o takiej możliwości mówił Michał Żukowski, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Stomilu:

- Grając w I lidze obligatoryjne otrzymujemy ok. 1,3 mln zł ze związkowej centrali. W przypadku spadku możemy o tych pieniądzach zapomnieć, dlatego grając w II lidze bez dwóch milionów z miasta, jesteśmy niemalże bez szans na przystąpienie do rozgrywek.

Gdyby tak się rzeczywiście stało, a szanse na to, niestety, są coraz większe, bo samorządy, w tym oczywiście Olsztyn, mają mniej pieniędzy (efekt rządowych „reform”), wtedy za kilka miesięcy w Olsztynie będziemy mieli jedynie IV ligę...

Ale to przyszłość, więc na razie powróćmy do teraźniejszości, a konkretnie do... Bełchatowa, gdzie domowe mecze rozgrywa Skra, bo jej stadion nie spełnia wymagań licencyjnych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Beniaminek większość sezonu w roli gospodarza rozgrywał swoje spotkania na stadionach przeciwników, dopiero w rundzie wiosennej po naciskach piłkarskiej centrali działacze Skry wreszcie wynajęli odpowiedni obiekt. Ich pierwszym wyborem był Sosnowiec, ale ostatecznie Skra przeniosła się do Bełchatowa.

Stomil wnioskował o przełożenie dzisiejszego spotkania na poniedziałek, bo w kadrze ma trzech maturzystów (Filip Szabaciuk, Jakub Brdak i Jakub Kisiel), jednak termin nie uległ zmianie, w efekcie w czwartek rano piłkarze olsztyńskiego klubu ruszyli w długą podróż.

Ostatnio na wyjeździe Stomil przegrał 0:1 z Sandecją, tracąc bramkę z rzutu karnego, natomiast Skra pokonała 1:0 GKS Tychy. - Oglądaliśmy ten mecz wracając z Nowe Sącza - opowiada trener Piotr Jacek. - Nie zgodzę się z opinią, że nasi najbliżsi rywale zaprezentowali w tym meczu antyfutbol (mieli bardzo niski procent posiadanie piłki - red.), bo w ich grze widać pomysł oraz zorganizowanie. Ja cały czas jestem optymistą, chociaż sytuacja jest skomplikowana, a nasze wyniki to istny rollercoaster. Mimo to jedziemy do Bełchatowa po trzy punkty.

Do Stomilu po pauzie za czerwoną kartkę powraca bramkarza Kacper Tobiasz, który odcierpiał za swoje zachowanie po meczu w Bielsku-Białej, poza tym nikt nie pauzuje za żółte kartki.

- Cieszę się, że będę miał większość piłkarzy do dyspozycji - mówi trener Jacek. Większość, bo w Bełchatowie ze względu na egzaminy maturalne nie pojawi się Filip Szabaciuk, a Jakub Brdak od dłuższego czasu nie jest już brany pod uwagę przez sztab szkoleniowy Stomilu.

* Inne mecze 32. kolejki, piątek: Odra Opole - Korona Kielce (20:20 Polsat Sport News); sobota: GKS Tychy - Puszcza Niepołomice (12:30 Polsat Sport), Widzew Łódź - Resovia (18), GKS Katowice - GKS Jastrzębie (20:30); niedziela: Arka Gdynia - Miedź Legnica (12:30 Polsat Sport), Górnik Polkowice - ŁKS Łódź (15), Chrobry Głogów - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18); poniedziałek: Zagłębie Sosnowiec - Sandecja Nowy Sącz (18).

