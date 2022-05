Kulomioci na plaży

Impreza odbywała się w niezwykłej scenerii na Plaży Miejskiej w Szczytnie. Przypomnijmy, że pierwszy raz mityng organizowany przez Konrada Bukowieckiego w rodzinnym mieście odbył się latem 2019 roku. Wtedy na placu Juranda najlepszy był Michał Haratyk, który wyprzedził Bukowieckiego. Tym razem zwycięzcą okazał się zawodnik z Arabii Saudyjskiej, a po raz drugi na drugim miejscu uplasował się pomysłodawca imprezy.

– Przygotowaliśmy jeszcze piękniejszą scenerię do rywalizacji w pchnięciu kulą. Na plaży specjalnie wyrównano teren, by zawody mogły mieć klasę MM, a wszystkie wyniki liczyły się w tabelach. Konkurs odbył się u podnóża zrewitalizowanych niedawno ruin zamku krzyżackiego z XIV wieku – opowiada Bukowiecki.

W imprezie wzięli udział także m.in. Rafał Kownatke, aktualny brązowy medalista halowych mistrzostw Polski, oraz inni czołowi polscy zawodnicy – Sebastian Łukszo, Andrzej Gudro, Wojciech Marok i Jakub Borkowski. Z kolei lżejszą kulą o wadze pięciu kilogramów pchał niespełna 17-letni Karol Kijewski, uznawany za wielki talent i przyszłość polskiej kuli, który uzyskał wynik 17,46 m.

– Bardzo się cieszę, że po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa wróciliśmy z mityngiem do mojego rodzinnego miasta. Dziękuję wszystkim, którzy z nami się bawili i odwiedzili naszą imprezę – mówi Bukowiecki.

– Konrad jest naszą sportową wizytówką. Bardzo związany z miastem, ma tutaj mieszkanie. Szczytno jest dumne, że ma takiego wielkiego sportowca – dodaje burmistrz Krzysztof Mańkowski.

Partnerzy imprezy: Bank Spółdzielczy w Szczytnie, miasto Szczytno oraz marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

* Wyniki mityngu Bank Spółdzielczy w Szczytnie Jurand Cup 2022: 1. Mohamed Dawood Tolo (Arabia Saudyjska) – 20,36 m (rekord życiowy); 2. Konrad Bukowiecki – 19,28; 3. Sebastian Łukszo – 19,18; 4. Andrzej Gudro – 18,18; 5. Wojciech Marok – 18,03 (rekord życiowy); 6. Rafał Kownatke – 17,93; 7. Jakub Borkowski – 16,20; 8. Paweł Wiesiołek – 14,50.