Na Warmii i Mazurach sport szkolny ma się dobrze

Obecnie pracami Warmińsko-Mazurskiego Szkolnego Związku Sportowego kieruje Dariusz Marchlewski, który objął stery tej organizacji po nieodżałowanym Wacławie Wasieli (zmarł 27 stycznia ubiegłego roku w wieku 74 lat).

Co prawda Dariusz Marchlewski przewodniczącym WMSZS został już w 2020 roku, ale z powodu pandemii dopiero niedawno w tej roli mógł zadebiutować podczas tradycyjnej Gali Sportu Dzieci i Młodzieży Szkolnej, która została zorganizowana po sporej przerwie spowodowanej pandemią.

Na spotkaniu podsumowano ubiegłoroczne współzawodnictwo warmińsko-mazurskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz gmin w krzewieniu kultury fizycznej uczniów. W Gali uczestniczyli m.in. dyrektorzy szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, reprezentanci samorządów oraz młodzi sportowcy zrzeszeni w Szkolnym Związku Sportowym. Nie zabrakło także kuratora oświaty Marka Nowackiego, który w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w rozwój sportu szkolnego.

Pierwsze miejsce wśród wiejskich szkół podstawowych zajęła SP w Wilkasach. – Jak to zrobiliśmy? – pytaniem na pytanie odpowiedział Piotr Panaś, dyrektor wilkaskiej szkoły uczący w niej języka angielskiego. – Po prostu jest to wynik pracy z dziećmi naszych wuefistek i wuefistów m.in. Elżbiety Milewicz-Tworek i Jagody Radkiewicz, no i dzieci, które bardzo chętnie uczestniczą we wszelkich szkolnych zawodach sportowych. Poza tym mamy bardzo wielu sportowo utalentowanych uczniów, no i to wszystko przełożyło się na pierwszą lokatę – wyjaśnił, nie kryjąc dumy z wyróżnienia, dyrektor Panaś.

Zadowolony z przebiegu uroczystości był także Dariusz Marchlewski, który w takiej roli wystąpił po raz pierwszy: - W zawodach, które nasz związek zorganizował w minionym roku, a był on poważnie zakłócony pandemią, uczestniczyło blisko dziewięć tysięcy uczennic i uczniów – poinformował. – Jeśli jednak do tego dodamy tych, którzy brali udział w wewnętrznych szkolnych eliminacjach, wtedy ta liczba będzie znacznie większa. Współzawodnictwo, które podsumowaliśmy, oparte jest na wynikach sportowych reprezentacji poszczególnych szkół i gmin z wszystkich organizowanych przez nas zawodów. Teraz nagradzaliśmy tylko po dziesięć najlepszych szkół w każdej grupie, a podsumowywaliśmy ich w sumie ponad dwieście. Pamiętajmy jednak, że gdyby nie pandemia, to te liczby byłyby jeszcze większe - podkreślił na koniec szef WMSZS.

Wszystkie szkoły i gminy, które w tym współzawodnictwie zajęły miejsca w pierwszej dziesiątce, zostały uhonorowane pamiątkowymi pucharami.

ELJOT



WYNIKI

* Gminy miejskie : 1. Olecko, 2. Pisz. 3. Nidzica, 4. Giżycko, 5. Ostróda, 6. Kętrzyn, 7. Ełk, 8. Olsztyn, 9. Dobre Miasto, 10. Nowe Miasto Lubawskie.

* Gminy miejsko-wiejskie : 1. Giżycko, 2. Dobre Miasto, 3. Kurzętnik, 4. Biskupiec, 5. Rybno, 6. Nowe Miasto Lubawskie, 7. Reszel, 8. Iława, 9. Iłowo-Osada, 10. Miłki.

* Szkoły podstawowe miejskie : 1. SP 1 Pisz, 2. SP 1 Olecko, 3. SP 4 Kętrzyn, 4. SP 1 Nidzica, 5. ZSS Ełk, 6. SP 2 Olecko, 7. SP 3 Gołdap, 8. SP 1 Bartoszyce, 9. SP 3 Nidzica, 10. SP 3 Ostróda.

* Szkoły podstawowe wiejskie : 1. SP Wilkasy, 2. SP Tylice, 3. SP Czerwonka, 4. SP Miłki, 5. SP Dywity, 6. SP Kurzętnik, 7. SP Korsze, 8. SP Kozłowo, 9. ZS Ząbrowo, 10. SP Stare Dłutowo.

* Szkoły ponadpodstawowe : 1. LO Gołdap, 2. ZS Malinowo, 3. ZSZ Gołdap, 4. ZS 1 Działdowo, 5. ZSO Nidzica i ZSS Ełk, 6. ZS Rybno, 7. LO 2 Pisz, 8. ZS 1 Biała Piska, 9. ZS 2 Szczytno, 10. ZSZiO Nidzica.