Sokół liczy na zwycięstwo, remis Olimpii

PIŁKA NOŻNA\\\ W II lidze Sokół ma już tylko iluzoryczne szanse na obronienie się przed spadkiem. Mimo to podopieczni Wojciecha Figurskiego liczą na pierwszą wygraną w rundzie wiosennej.

Już w poprzedniej kolejce ostródzka drużyna mogła wygrać ze Śląskiem II Wrocław. Niestety, Dawidowi Wojtyrze zabrakło precyzji w polu karnym, a dokładnie w dwóch dogodnych sytuacjach zachował się jak junior. Po meczu trener Figurski pół żartem, pół serio stwierdził, że chyba musi stać się jedynym grającym trenerem na tym poziomie piłkarskim, bo on sam by nie miał kłopotów z oddaniem strzału w światło bramki.

Jednak generalnie Figurskiemu nie jest do śmiechu, bo zdaje sobie sprawę, że los jego zespołu jest przesądzony. Podobnie zresztą myślą działacze Sokoła, którzy już poważnie myślą już o… kolejnym sezonie w III lidze. Klub nie powinien mieć problemów ze skompletowaniem budżetu na nowy sezon, bo otrzyma dofinansowanie za wygranie klasyfikacji Pro Junior System. Za wygranie dostaje się 1,1 miliona złotych, ale dla spadkowicza należy się jedynie połowa tej sumy, a więc w tym przypadku 550 tysięcy złotych.

Wojciech Figurski nie ukrywa, że chciałby znaczną część składu zostawić na kolejny sezon. - Rozmawiam o tym z zarządem, będziemy też prowadzić rozmowy z zawodnikami.

W sobotę o godz. 16 Sokół zagra na wyjeździe z Hutnikiem Kraków. Rywale także znajdują się w strefie spadkowej, ale mogą się jeszcze utrzymać. Jesienią w Ostródzie Sokół wygrał 2:1.

* Inne mecze 29. kolejki: Garbarnia Kraków - Olimpia Elbląg 0:0, Śląsk II Wrocław - Stal Rzeszów 1:2, Znicz Pruszków - Wisła Puławy 2:0; sobota: Lech II Poznań - Pogoń Grodzisk Maz. (13), Motor Lublin - KKS 1925 Kalisz (17), Pogoń Siedlce - Wigry Suwałki (17), Ruch Chorzów - Radunia Stężyca (18:20).