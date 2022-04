Jeziorowcy ruszają do walki

Przypomnijmy, że ze względów organizacyjno-finansowych olsztyńska piętnastka wycofała się kilka sezonów temu z ligowej rywalizacji, przechodząc do 9-osobowej. Teraz do niej wraca.

Olsztynianie znaleźli się Grupie Północnej, w której poza Watahą są jeszcze zespoły Armii Poznań (mistrz ligi z poprzedniego sezonu) i Białych Lwów Gdańsk. W Grupie Południowej wystąpią natomiast: Wieliczka Dragons, Hammers Łaziska Górne, Jaguars Kąty Wrocławskie, Bielawa Owls i Tytani Lublin. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansują do półfinałów, w którym zmierzą się „na krzyż” (pierwsza z drugą i druga z pierwszą). Zwycięzca finału awansuje do I ligi.

Jeziorowcy wybiegną na zielonogórskie boisko wzmocnieni Alonzo Brockim. Amerykanin miał grać w kortowskim zespole dwa lata temu, ale pandemia pokrzyżowała jego plany. Urodził się w 1994 r., ma 185 cm wzrostu i 102 kg wagi. Grał w kilku amerykańskich klubach: Atlanta Sports Academy, Kentucky State University, Detroit Cougars i australijskim Bayside Ravens. Natomiast w 2020 r. reprezentował Kraków Kings.

- Nasze niełatwe przygotowania dobiegły końca - powiedział Krzysztof Mrówka, członek zarządu kortowskiej sekcji futbolu amerykańskiego. - Mieliśmy spory problem ze znalezieniem trenera, ale go wreszcie mamy. To amerykański szkoleniowiec, który mieszka w Toruniu i będzie do nas dojeżdżał. Jeżeli chodzi o skład, to kilka osób zakończyło kariery, m.in. nasz grający prezes Arkadiusz Kowalewski. Sekcja nie ma nowego prezesa, a kieruje nią czteroosobowy zarząd. Mamy też powroty, m.in. Przemysława Bekiera czy Maksymiliana Szyszki. Jest też kilku obiecujących nowych zawodników z ostatnich naborów. Zdajemy sobie sprawę, że w 15-tkach nie będzie to już tak dobrze jak w 9-tkach, ale jeżeli chcemy się rozwijać, to musimy zmagać się z najlepszym. Będziemy grali trzy mecze wyjazdowe i trzy u siebie - zakończył Krzysztof Mrówka.