Obcy stadion, jest więc szansa

Ostatnie wyniki rywali wyraźnie układają się pod Stomil, jednak olsztyńska drużyna, którą od czterech kolejek prowadzi trener Piotr Jacek, tego nie wykorzystuje. Przypomnijmy, że we wtorek Stomil podejmował słaby GKS Katowice i gdyby wtedy wygrał, wyrwałby się wreszcie ze strefy spadkowej. Ale przegrał, chociaż katowiczanie mieli za sobą trzy porażki z rzędu!

Wychodzi na to, że jak komuś w I lidze nie idzie, to musi przyjechać do Olsztyna, by przerwać fatalną passę. Przypomnijmy, że to właśnie w stolicy Warmii i Mazur pierwsze wyjazdowe zwycięstwa w tym sezonie odnosiły GKS Jastrzębie i Górnik Polkowice.

Zdecydowanie lepiej Stomil radzi sobie na wyjazdach. Tylko w 2022 roku olsztyńska drużyna potrafiła wygrać w Łodzi z ŁKS i w Legnicy z Miedzią. Trener Piotr Jacek uważa, że jego drużyna na własnym stadionie także potrafi grać, fakty jednak mówią co innego...

- Pierwsza połowa meczu z GKS Katowice rzeczywiście była nerwowa, ale w drugiej walczyliśmy i stworzyliśmy sobie trzy dogodne sytuacje, wliczając w to rzut karny - przypomina olsztyński szkoleniowiec. - Zawodnicy muszą mieć czystą głowę. Będziemy grać odważniej, wyżej podchodzić na połowie rywala, bo widzę, że to chłopaków napędza. Teraz jedziemy do przeciwnika, który dobrze gra w piłkę, jest tam świetny stadion, ale potrafiliśmy coś pokazać w Legnicy, więc na to samo liczę w Bielsku.

W niedzielę nie zagra najlepszy strzelec drużyny Patryk Mikita (10 bramek), bowiem będzie pauzował za żółte kartki. Nie zagra także Jonathan Simba Bwanga, który - jak przyznał na konferencji prasowej - nie trenował ostatnio z zespołem z powodu… natury personalnej. To dość tajemnicze wytłumaczenie, ale być może zawodnik pochodzący z Republiki Demokratycznej Konga nie zagra w barwach Stomilu już do końca sezonu.

* Inne mecze 29. kolejki, piątek: Resovia - Zagłębie Sosnowiec (18), ŁKS Łódź - Chrobry Głogów (20:30); sobota: Korona Kielce - Arka Gdynia (12:40), GKS Jastrzębie - Widzew Łódź (15), Puszcza Niepołomice - Górnik Polkowice (18), Miedź Legnica - Sandecja Nowy Sącz (20:30); niedziela: GKS Tychy - GKS Katowice (12:40), Skra Częstochowa - Odra Opole (15).



PO 28 KOLEJKACH

1. Miedź 61 49:21

2. Widzew 53 46:30

-------------------------------

3. Arka 51 54:30

4. Korona 49 38:27

5. Chrobry 42 34:27

6. ŁKS Łódź 42 31:27

-------------------------------

7. Sandecja 41 34:30

8. Odra 41 38:37

9. GKS Tychy 39 29:32

10. Podbeskidzie 38 42:34

11. Resovia 33 28:31

12. Skra 32 23:33

13. Katowice 32 32:43

14. Zagłębie 30 35:39

15. Puszcza 27 32:43

-------------------------------

16. Stomil 24 28:50

17. Górnik 23 27:46

18. Jastrzębie 21 26:46