Rugbyści zapraszają na mecz

Dwa tygodnie temu na inaugurację rundy wiosennej olsztynianie na wyjeździe wygrali 17:13 z Rugby Ruda Śląska, w efekcie awansowali na drugie miejsce w tabeli, co jest bardzo istotne, bowiem po zakończeniu fazy zasadniczej rozgrywek dwa czołowe zespoły zagrają w dwumeczu o awans do I ligi (11 i 18 czerwca). W Rudzie Śląskiej punkty dla gości zdobyli: Przemysław Hul 5, Sebastian Szatkowski 5, Przemysław Kryszk 2 i Michał Marmurowski 5.

- Zespół konsekwentnie realizuje cele na ten sezon - ocenia prezes klubu Marcin Fijałkowski. - Dlatego w sobotę nie możemy pozwolić sobie na błędy, tym bardziej że jesienią zespół z Lubina zawiesił nam bardzo wysoko poprzeczkę (w drugiej kolejce olsztynianie wygrali 14:10 - red.). Jeśli chcemy powalczyć o awans, musimy Miedziowych pokonać po raz drugi - kończy prezes Fijałkowski, zapraszając jednocześnie kibiców do przyjścia na mecz.

II LIGA

1. Hegemon 24 194:56

2. Rugby Team 14 92:100

-------------------------------

3. Ruda Śląska 11 115:99

4. Wataha* 11 151:75

5. Miedziowi 1 24:246