W Olsztynie drżą im nogi?

Piłkarze Stomilu we wtorkowy wieczór po raz drugi w rundzie wiosennej mogli wydostać się ze strefy spadkowej, ale po raz drugi tej szansy nie wykorzystali, bo przegrali z Katowicami, chociaż mieli rzut karny!

Olsztyńscy kibice liczyli na to, że Stomil w końcu wygra, bo przecież każda zła passa, nawet najgorsza, musi się kiedyś skończyć. Wiosną na swoim stadionie stomilowcy przegrali już cztery razy, więc najwyższy był czas, by zwyciężyć, tym bardziej że wtedy gospodarze nareszcie opuściliby strefę spadkową. Niestety, podopieczni trenera Piotra Jacka postanowili wyśrubować niechlubny rekord do pięciu domowych porażek z rzędu. Pod tym względem są zdecydowanie najgorszym zespołem Iigi, o czym świadczy poniższa tabela, w której zostały uwzględnione jedynie wiosenne mecze rozgrywane przez zespoły w roli gospodarza.

WIOSNA W DOMU

1. Chrobry 5* 11 8:3

2. Arka 4 10 10:6

3. Korona 4 10 7:4

4. Sandecja 6 9 8:6

5. Puszcza 4 7 8:6

6. Miedź 4 7 7:5

7. Widzew 4 6 5:7

8. Resovia 4 5 4:4

9. Zagłębie 4 5 3:3

10. GKS Tychy 4 5 3:4

11. Skra 7 5 8:11

12. Jastrzębie 3 4 5:5

13. ŁKS Łódź 4 4 3:5

14. Podbeskidzie 3 3 2:2

15. Odra 3 2 3:5

16. Górnik 1 1 0:0

17. Katowice 4 1 2:7

18. Stomil 5 0 1:12

* liczba rozegranych meczów



Dla Stomilu była to 18. porażka w sezonie i zarazem 12. na własnym obiekcie. W niedzielę olsztynianie zagrają na wyjeździe z Podbeskidziem.