Stadion do remontu, Zatoka do Fromborka

Symboliczne pożegnanie ze starym obiektem w Braniewie miało miejsce w miniony weekend podczas ligowego spotkania z Jeziorakiem Iława. Wydarzenie połączono z obchodami 75-lecia klubu, jednak święto nieco zepsuli goście, bo podopieczni Wojciecha Tarnowskiego wygrali 4:0.

Zatoka Braniewo ze swoim stadionem pożegnała się minimum na półtora roku, tyle bowiem będzie trwała modernizacja obiektu zlokalizowanego przy ulicy Botanicznej 4. Burmistrz Braniewa Tomasz Sielicki pozyskał na inwestycję blisko 7,5 miliona złotych z budżetu państwa.

Modernizacja została podzielona na etapy. Blisko 2,5 miliona złotych Braniewo otrzymało z programu „Sportowa Polska Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej Edycja 2021”. Z kolei dzięki dofinansowaniu z rządowego programu Polski Ład na konto wpłynie 5 milionów złotych.

- Dzięki tym środkom wyremontujemy boisko piłkarskie oraz wybudujemy boisko wielofunkcyjne wraz z niezbędną infrastrukturą - wyjaśnia burmistrz Tomasz Sielicki. - Po modernizacji nasze miasto będzie miało do dyspozycji nowoczesny i wszechstronny obiekt sportowy, komfortowy zarówno dla występujących na nim zawodników, jak i obserwujących ich zmagania kibiców. Niebawem stadion miejski stanie się jedną z wizytówek Braniewa.

W Braniewie powstanie stadion lekkoatletyczny kategorii VB w skład którego wejdzie: bieżnia 4-torowa o długości 400 m, bieżnia prosta 6-torowa do biegu na 100 i 110 m, skocznia wzwyż, skocznia do skoku o tyczce, skocznia w dal i do trójskoku oraz rzutnie do kuli, dysku, młota i oszczepu.

Piłkarze Zatoki po modernizacji obiektu będą mieli do dyspozycji nową płytę trawiastą z podziemnym systemem nawadniającym. Do tego pojawią się m.in. nowe ławki rezerwowych i bramki przenośne do treningu.

Gdzie zatem Zatoka będzie rozgrywała swoje spotkania na czas prac budowlanych? Tymczasowym domem piłkarskim popularnych Smoków będzie boisko we Fromborku. Być może ostatnie spotkanie pod koniec kwietnia odbędzie się jeszcze w Braniewie bez udziału publiczności, ale następne zostaną już rozegrane w oddalonym od Braniewa o 10 kilometrów Fromborku.

Obecnie podopieczni trenera Daniela Koguta zajmują 14. miejsce w forBET IV lidze, są więc zagrożeni spadkiem. W rundzie wiosennej drużyna z pięciu spotkań wygrała tylko jedno, a w pozostałych meczach górą byli rywale.

* 22. kolejka forBET IV ligi, sobota: Błękitni Pasym - Pisa Barczewo (16), Motor Lubawa - Polonia Iłowo (16), DKS Dobre Miasto - Zatoka Braniewo (16), Jeziorak Iława - Błękitni Orneta (16),

Huragan Morąg - Olimpia II Elbląg (16), Mazur Ełk - Mrągowia Mrągowo (16), Polonia Lidzbark Warmiński - MKS Korsze (17), Granica Kętrzyn - Concordia Elbląg (16).



PO 21 KOLEJKACH

1. Concordia 51 53:12

2. Huragan 46 52:20

3. Granica 42 50:26

4. Jeziorak 41 48:19

5. Polonia LW. 40 50:24

6. Dobre Miasto 33 28:22

7. Mrągowia 33 44:34

8. Motor 30 30:31

9. Pisa 29 31:33

10. Olimpia II 26 36:38

11. Polonia I. 22 32:51

12. Korsze 20 27:51

13. Mazur 18 30:60

14. Zatoka 17 27:46

15. Błękitni O. 17 21:61

16. Błękitni P. 17 24:55