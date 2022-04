Czy Stomil ucieknie ze strefy spadkowej

Od tej rundy stadion przy al. Piłsudskiego 69a pomieścić może cztery tysiące widzów na trybunie krytej. Wiosną komplet publiczności pojawił się tylko podczas marcowego meczu z Widzewem Łódź (0:2), gdy stęsknieni kibice przybyli zobaczyć Stomil pierwszy raz po zimowej przerwie. Komplet publiczności był także podczas listopadowego meczu z Zagłębiem Sosnowiec. Stomil wygrał 3:1, a gorący doping od pierwszej do ostatniej minuty ewidentnie poniósł wtedy biało-niebieskich do zwycięstwa. Oby tak też było we wtorek wieczorem, tym bardziej że dzieci i młodzież do lat 18 wejdą na mecz za złotówkę!

* Wyniki 28. kolejki: Skra Częstochowa - Górnik Polkowice 2:2 (Ropski 27, 76 - Biernat 62, Bojdys 89), Widzew Łódź - Puszcza Niepołomice 1:0 (Villa 90), Arka Gdynia - GKS Jastrzębie 3:2 (Alemán 15, Bednarski 48, Czubak 75 - Ochronczuk 3, Fábry 55), Chrobry Głogów - Korona Kielce 1:1 (Rzuchowski 47 - Łukowski 19 k), Zagłębie Sosnowiec - ŁKS Łódź 0:0, Sandecja Nowy Sącz - Resovia 0:0, Podbeskidzie Bielsko-Biała - Miedź Legnica 1:1 (Biliński 90 - Carolina 24), wtorek: Odra Opole - GKS Tychy (18).