* Indykpol AZS Olsztyn - Skra Bełchatów 0:2 (-21, -13)

INDYKPOL AZS: Firlej, Poręba, Averill, Butryn, Poręba, Andringa, DeFalco, Gruszczyński (libero) oraz Król, Bakiri, Ciunajtis

Druga partia to znowu przewaga Skry. Olsztyn miał problemy z przyjęciem, efektem czego były nieskończone, podbite lub autowe ataki. Siatkarze Indykpolu AZS sprawiali wrażenie sparaliżowanych stawką meczu, tymczasem doświadczeni goście czuli się jak ryba w wodzie. Na dodatek po chwili Ebadipour dołożył asa i zrobiło się 6:10. Trener Javier Weber natychmiast wziął czas, dokonał kilku zmian w składzie, ale w kolejnej akcji bełchatowianie zablokowali Andringę.

W pierwszym meczu mocną stroną olsztynian była zagrywka, jednak tym razem to Skra dominowała, o czym świadczył kolejny as Bieńka na 13:7. Po chwili Atanasijević swoją zagrywką dosłownie rozbił przyjęcie gospodarzy - goście odskoczyli na 16:8 i już tylko cud mógł uratować gospodarzy. Ale Wielki Piątek jest dniem zadumy, a nie cudów, więc po kilku kolejnych minutach ten nieudany dla Indykpolu AZS set się skończył. To był siatkarski nokaut...