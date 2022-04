Trzej olsztynianie w kadrze!

- Ogłoszona teraz lista jest otwarta, co oznacza, że możemy i będziemy dodawać i usuwać z niej niektóre nazwiska. Nie jest ostateczna i nieodwracalna. Pozostawia otwarte drzwi zawodnikom, którzy się na niej nie znaleźli, ale mogą wrócić lub dołączyć. Można powiedzieć, że to wstępny zarys grupy, która jest interesująca dla mnie i mojego sztabu – wyjaśnił Nikola Grbić.

Ostateczna lista 25 nazwisk zawodników, którzy będą do dyspozycji szkoleniowca podczas Ligi Narodów, zostanie podana na początku maja. – To też nie będzie oznaczało, że ustalona jest także finalna lista zawodników na mistrzostwa świata. Praca trwa. Dla mnie i mojego sztabu to będzie pierwsza okazja pracy z tymi zawodnikami, więc muszę poznać ich najlepiej jak to możliwe, i to w bardzo krótkim czasie.

Na pewno sporą niespodzianką jest brak w kadrze rozgrywającego Fabiana Drzyzgi, mistrza świata z 2014 i 2018 roku.

SKŁAD KADRY

* rozgrywający: Jan Firlej, Marcin Janusz, Łukasz Kozub, Grzegorz Łomacz

* przyjmujący: Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Bartłomiej Lipiński, Piotr Orczyk, Kamil Semeniuk, Jakub Szymański, Rafał Szymura, Aleksander Śliwka

* środkowi: Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub Kochanowski, Mateusz Poręba, Krzysztof Rejno, Karol Urbanowicz

* atakujący: Bartłomiej Bołądź, Karol Butryn, Łukasz Kaczmarek, Bartosz Kurek, Maciej Muzaj

* libero: Jakub Popiwczak, Kamil Szymura, Paweł Zatorski

Sztab polskiej reprezentacji

Nikola Grbić – trener

Paweł Rusek – trener asystent

Adam Swaczyna – trener asystent

Piotr Pietrzak – trener przygotowania motorycznego

Bartosz Wojtal – trener przygotowania motorycznego

Jan Sokal – lekarz prowadzący

Paweł Brandt – fizjoterapeuta

Tomasz Pieczko – fizjoterapeuta

Marcin Nowakowski – trener współpracujący/statystyk

Kamil Nalepka – trener współpracujący/statystyk

Andrzej Wołkowycki – kierownik drużyny