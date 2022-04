Mistrzostwa świata znowu w Polsce!

W tej sprawie FIVB (Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej) jeszcze prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami. Jednak już teraz wiadomo, że to Polska będzie gospodarzem głównym: u nas odbędą się decydujące spotkania: półfinały, finał oraz mecz o brązowy medal. Oprócz tego w Polsce zostaną rozegrane m.in. dwa ćwierćfinały i wszystkie mecze Polaków w fazie grupowej. Na razie jednak jeszcze nie wiadomo, w jakich miastach będą mecze Polaków. - Rozmowy trwają - stwierdził krótko Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej. My jednak już teraz wiemy, że na pewno nie w Olsztynie...

Pierwotnie mistrzostwa świata miały odbyć się w Rosji, ale po tym, jak zaatakowała Ukrainę, rodakom putina nie dość, że odebrano imprezę, to jeszcze wyrzucono ich na zbity ruski ryj. A żeby sprawiedliwości stało się zadość, to morderców i gwałcicieli w śmierdzących onucach zastąpią na mistrzostwach świata Ukraińcy - zadecydowała o tym ich wysoka pozycja w światowym rankingu. Ukraińcy mają trafić do grupy, która swoje mecze będzie rozgrywała w Polsce.

Warto przypomnieć, że w 2014 i 2018 tytuł mistrzowski wywalczyli polscy siatkarze. Czy podopieczni Nikoli Grbicia powtórzą ten sukces i obronią tytuł? O tym przekonamy się najpóźniej 11 września, kiedy zostanie rozegrany mecz finałowy.

Przed siatkarskim kibicami zatem sporo emocji, bowiem w naszym kraju odbędzie się też jeden z turniejów Ligi Narodów siatkarzy oraz część meczów mistrzostw świata siatkarek. Polska wraz z Holandią jest współorganizatorem kobiecych mistrzostw świata (23 września-15 października). Biało-czerwone wystąpią w grupie B z Turcją, Dominikaną, Koreą Południową, Tajlandią i Chorwacją.