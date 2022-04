Siatkarze z Olsztyna walczą o awans

Do turnieju finałowego awansowali jednak tylko olsztynianie, którzy w trzech meczach stracili zaledwie jednego seta. - Wbrew pozorom nie były to łatwe mecze - twierdzi trener Paweł Borkowski. - Kosztowały nas sporo sił, ale ostatecznie udało się nam awansować do turnieju finałowego.

Warto wspomnieć, że młodą olsztyńską ekipę wzmocnił Marcin Możdżonek, były reprezentant Polski, który w swoim bogatym dorobku ma m.in. tytułu mistrza Europy (2009) i świata (2014).

- Marcin grał w pierwszym i trzecim meczu, natomiast w spotkaniu z juniorami z Szamotuł wchodził jedynie na pojedyncze akcje - wyjaśnia Borkowski.

Z każdej z ośmiu grup półfinałowych do decydującej rozgrywki awansowały po dwa zespoły. W finale zagra więc 16 klubów podzielonych na cztery grupy, z których awans do II ligi wywalczą jedynie zwycięzcy. Olsztynianie zagrają od 22 do 24 kwietnia w Wilczycach pod Wrocławiem. - Naszymi rywalami będą gospodarze, SMS Police i Gród Czop Podegrodzie - wylicza olsztyński szkoleniowiec. Dodajmy, że w swoich grupach półfinałowych Volley Wilczyce zajął pierwsze miejsce, a pozostałe dwie ekipy awansowały z drugich pozycji.

- Drużyna z Polic to juniorzy, w Podegrodziu jest zgłoszony Miłosz Hebda, którego znamy z PlusLigi, natomiast najsilniejsi wydają się być gospodarze, bo na przyjęciu mają znanych z I ligi i gry na piasku Dawida Bułkowskiego i Adama Parceja, natomiast na ataku gra u nich Adrian Zdebel - dodaje na koniec trener Borkowski.

* Wyniki turniejów półfinałowych, Sieradz: Volley MOSiR Sieradz - Szamotulanin Szamotuły 3:0 (14, 21, 26), MJK Kobyłka - AZS UWM Olsztyn 0:3 (-13, -17, -18), Szamotulanin - AZS UWM 0:3 (-12, -19, -18), Sieradz - Kobyłka 3:2 (-23, -19, 23, 15, 17), Kobyłka - Szamotulanin 3:0 (24, 21, 15), AZS UWM - Sieradz 3:1 (-19, 20, 24, 17). Suwałki: Ślepsk II Suwałki - Lechia II Tomaszów Maz. 0:3 (-20, -14, -23), Sunbroker KPS Gietrzwałd - Iskra Warszawa 0:3 (-22, -20, -15), Lechia II - Iskra 3:1 (17, 19, -19, 20), Ślepsk II - Gietrzwałd 3:0 (16, 23, 18), Gietrzwałd - Lechia II 0:3 (-14, -20, -21), Iskra - Ślepsk II 3:1 (23, -22, 16, 21).

SIERADZ

1. AZS UWM 6 9:1

2. Sieradz 5 7:5

------------------------------

3. Kobyłka 4 5:6

4. Szamotuły 3 0:9