Bez niespodzianki w Lubinie. Teraz pora na kadrę

• Zagłębie Lubin — Start Elbląg 32:25 (15:12)

START: Pająk, Hypka, Żarnoch — Cygan 9, Dworniczuk 4, Wołoszyk 4, Kostuch 3, Owczarek 2, Choromańska 1, Głębocka 1, Kopańska 1, Peplińska,

Zdecydowanym faworytem w tym spotkaniu była drużyna Zagłębia. Zespół Startu w Lubinie miał 12-osobowy skład, w tym trzy bramkarki. Tym razem nie zagrała bardzo dobrze dysponowana w ostatnim czasie Paulina Stapurewicz, a także Nikola Szczepanik i Wiktoria Tarczyluk (kontuzje). Mimo to, w pierwszej połowie elblążanki starały się dotrzymywać kroku pretendentkom do tytułu mistrza kraju. W szeregach Startu prym wiodła skuteczna Katarzyna Cygan. Swojego dnia z kolei nie miała Paulina Kopańska, która nadziewała się na blok defensywy przeciwniczek, lub przegrywała pojedynki z bramkarką Moniką Maliczkiewicz.

Mecz rozpoczął się od niespodziewanego prowadzenia podopiecznych trenera Marcina Pilcha, które w 5 minucie gry wygrywały 3:1, a mogło być jeszcze lepiej, gdyby Joanna Wołoszyk wykorzystała rzut karny. Po kolejnych 5 minutach na tablicy wyników pojawił się remis 5:5. Za chwilę po rzucie Brazylijki Matieli Machado, Zagłębie wyszło na prowadzenie i nie oddało go już do końca. W 25 min przewaga gospodyń wzrosła do czterech goli (13:9). Przyjezdne jednak grały bardzo ambitnie i po dwóch bramkach z rzędu Cygan przegrywały 11:13. Była szansa na kontaktowego gola, ale tym razem rzutu karnego nie wykorzystała Wiktoria Kostuch. Na kilkanaście sekund przed przerwą Zagłębie zdobyło bramkę i po 30 minutach gry wygrywało 15:12.

Po przerwie podopieczne trenerki Bożeny Karkut nie spuszczały z tonu i grając dobrze we wszystkich formacjach, powiększały swoją przewagę. Na kwadrans przed końcem po golach Adrianny Górnej i Darii Zawistowskiej "Miedziowe" prowadziły 23:16 i właściwie było po meczu — gospodynie już w tym momencie były pewne wywalczenia trzech punktów. W końcówce elblążanki poderwały się do walki i swoją porażkę zniwelowały do siedmiu trafień, przegrywając ostatecznie 25:32.

Teraz w rozgrywkach nastąpi przerwa do 30 kwietnia z uwagi na mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy 2022. Polska w tym czasie zmierzy się w Alytusie z Litwą i 24.04 w Lublinie ze Szwajcarią.

• Pozostałe wyniki 24 kolejki: Młyny Stoisław Koszalin — Perła Lublin 23:24 (13:13), KPR Kobierzyce — Korona Kielce 31:20 (19:11), Eurobud JKS Jarosław — Piotrcovia Piotrków Tryb. 32:22 (19:10)

SUPERLIGA

1. Zagłębie 64 722:568

2. Perła 62 724:547

3. Kobierzyce 45 626:574

4. Jarosław* 42 598:593

5. Piotrcovia 30 608:649

6. Koszalin 20 565:650

7. Start 18 597:691

8. Korona* 4 560:728

* mecz mniej

Jerzy Kuczyński