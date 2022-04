Miło, łatwo i przyjemnie

W finale olsztyński kierowca wyprzedził Piotra Tyszkiewicza oraz Zbigniewa Kwaśniewskiego. Staniszewski wywiózł ze stolicy Wielkopolski komplet 24 punktów. - Zawody generalnie bez historii, bo nie było kilku najgroźniejszych konkurentów, którzy nie zdążyli poskładać swoich samochodów na pierwszą rundę - wyjaśnia rallycrossowiec z Olsztyna. - W efekcie - zamiast na rywalizacji - skupiliśmy się na detalach przed najbliższą rundą mistrzostw Europy, która odbędzie się na Węgrzech.

W Poznaniu Staniszewski wygrał wszystkie kwalifikacje i finał, w efekcie zgarnął pełną pulę, czyli 24 punkty. - Tym samym zrobiłem pierwszy krok na drodze do obrony tytułu mistrza Polski - przyznaje olsztynianin. - A przy okazji był to znakomity trening przed wyjazdem do węgierskiego Mariapocs. Poza tym posprawdzaliśmy różne rodzaje ustawień auta, bo pierwszego dnia było sucho, a drugiego momentami jeździliśmy po mokrym torze. To ważne przed piekielnie trudną rundą, która w najbliższy weekend czeka nas na Węgrzech. Swój start zgłosiło aż 14 kierowców w klasie supercars. Przede mną więc trudna przeprawa, bowiem trzeba będzie się przepychać i ryzykować uszkodzenie samochodu. Ale jeśli chcę zdobyć punkty i obronić tytuł mistrza Europy strefy centralnej, to muszę wdawać się w takie bójki na torze. Wtorek i środę poświęcimy na przygotowanie samochodu, a w czwartek ruszamy na podbój Europy - kończy Zbigniew Staniszewski.

* Czołówka eliminacji MP w Poznaniu: 1. Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta RX) 5.32,368 - 24 pkt; 2. Piotr Tyszkiewicz (Ford Fiesta) 5.38,156 - 20 pkt; 3. Zbigniew Kwaśniewski (Mitsubishi Lancer Evo 9) 5.49,126 - 17 pkt.