Brąz już jest

* Dekorglass Działdowo - Dojlidy Białystok 3:1

Jakub Dyjas - Patryk Zatówka 3:1 (-2, 9, 9, 8), Patryk Chojnowski - Kamil Zdzienicki 3:1 (11, 1, -9, 3), Cheng-Ting Liao - Aliaksandr Chanin 0:3 (-5, -8, -5), Dyjas - Zdzienicki 2:1 (3, -10, 9)



W Białymstoku mistrz Polski stracił tylko jednego seta, więc w rewanżu do awansu musiał zdobyć tylko dwa sety, co bardzo szybko uczynił Jakub Dyjas w pojedynku z Zatówką. Jednak w tym momencie gospodarze nie odpuścili i ostatecznie wygrali też cały mecz. W półfinale ich rywalem będzie LOTTO Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz, najlepszy zespół Superligi po fazie zasadniczej. Jednak niewiele brakowało, by ekipa z Bydgoszczy sensacyjnie odpadła w rywalizacji z beniaminkiem z Suchedniowa, bo w pierwszym meczu we własnej hali Gwiazda niespodziewanie przegrała 2:3, chociaż prowadziła 2:0! Przed rewanżem były więc nerwy i niepewność, które w ekipie gości jeszcze się zwiększyły w trakcie pierwszego pojedynku, bo w decydującym piątym secie Daniel Bąk z Suchedniowa miał aż cztery piłki meczowe! - Gdyby wygrał, wtedy to spotkanie mogłoby mieć całkiem inny przebieg - nie ma wątpliwości Ferdynand Chojnowski, prezes Dekorglassu. Bąk jednak przegrał, a że dwa kolejne pojedynki też wygrali bydgoszczanie, więc to oni w efekcie awansowali do półfinałów, które zostaną rozegrane 6 i 8 maja. - Zgodnie z regulaminem pierwszy mecz powinien być rozegrany w Działdowie, ale rywale, którzy fazę zasadniczą ukończyli na wyższym miejscu, mają prawo do zmiany gospodarza - wyjaśnia prezes Chojnowski.

Warto przypomnieć, że oba zespoły, które przegrają w półfinałach, otrzymają brązowe medale mistrzostw Polski, bo mecz o trzecie miejsce nie jest rozgrywany.

W drugim półfinale zagrają AWFIS BALTA Gdańsk i Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki.

* Inne wyniki ćwierćfinałów: Global Pharma Orlicz 1924 Suchedniów - LOTTO Polski Cukier Gwiazda Bydgoszcz 0:3 (3:2 w pierwszym meczu, awans Bydgoszczy), AWFIS BALTA Gdańsk - Energa Manekin Toruń 3:2 (3:0, awans Gdańska), Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki - Sokołów SA Jarosław 3:0 (3:0, awans Grodziska).