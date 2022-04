Karatecy walczyli w Starachowicach

Zdobycie medalu było dużą sztuką, bowiem w każdej kategorii walczyło po około trzydziestu zawodników. - Trzeba było wygrać cztery lub pięć walk, by się dostać się do strefy medalowej - wyjaśnia trener Andrzej Litwin z Bartoszyckiego Klubu Kyokushin Karate. Z jego podopiecznych najlepiej spisała się Amelia Wojciechowicz, która w juniorach młodszych wywalczyła złoty medal, a w konkurencji open kata zdobyła brąz. W tej samej kategorii w konkurencji kata czwarte miejsce zajęła Michalina Kowalewska. - Nie zawiódł także nasz czołowy młodzik Dawid Klimek, który po pięciu pojedynkach uległ dopiero w finale przez wskazanie, zdobywając srebrny medal - mówi Andrzej Litwin, który kilka dni wcześniej cieszył się z występu Adriana Wzorka (Lidzbarski Klub Kyokushin Karate) podczas mistrzostw Polski seniorów. W Jastrzębiu Zdroju Wzorek, chociaż jest jeszcze młodzieżowcem, został wicemistrzem kraju w kategorii wagowej -75 kg.

W maju zawodnik z Lidzbarka Warmińskiego wystartuje w Akademickich Mistrzostwach Polski w Krakowie, a na początku czerwca weźmie udział w turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw Europy.