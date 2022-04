Olsztynianki szybko się "zagotowały"

* MUKS Poznań - KKS Agapit Olsztyn 96:80 (29:17, 35:22, 13:14, 19:27)

KKS: Sztąberska 23, Chełchowska 14, Wawrzyniak 9, Daliga 7, Sobotka 6 oraz Giżyńska 19, Przeradzka 2, Bałdyga, Pałasz, Dyjak

We wcześniejszych play-ofhttps://redakcja.wm.pl/articles/edit/id/822462#fach olsztynianki już po dwóch meczach wyeliminowały Mon-Pol Płock, natomiast poznanianki potrzebowały aż trzech meczów, by być górą w konfrontacji z ekipą z Bochni.

Co prawda MUKS Poznań rywalizował w grupie B I ligi, gdzie zajął drugie miejsce po fazie zasadniczej, ale jest to zespół dobrze znany olsztyńskim koszykarkom, które w grupie A zajęły trzecie miejsce. Rok temu oba zespoły także walczyły przecież w ćwierćfinale play-off, ale awans ostatecznie wywalczyły wówczas poznanianki, dlatego tym razem trener KKS Tomasz Sztąberski odważnie zapowiadał, że jego zawodniczki są żądne rewanżu za zeszłoroczne niepowodzenie. Niestety, przebieg niedzielnego spotkania szybko i boleśnie tę zapowiedź zweryfikował...

KKS prowadził jedynie na początku meczu - 3:2 po trójce Patrycji Daligi. Potem na parkiecie dominowały poznanianki, które na przerwę zeszły z 25-punktową przewagą! W tym momencie już było wiadomo, że ten mecz, niestety, trzeba spisać na straty.

W drugiej połowie olsztyniankom udało się co prawda zmniejszyć rozmiary porażki, ale był to raczej efekt zmian w ekipie gospodyń, które - mając już zwycięstwo „w kieszeni” - po prostu oszczędzały siły swych najlepszych koszykarek na środowy rewanż w Jezioranach.

- Słabo zagrały dziewczyny w pierwszej połowie - ocenił Tomasz Sztąberski. - Już na początku się „zagotowały”, no i potem bardzo krucho było ze skutecznością. Miały pretensje do wszystkich, tylko nie do siebie. Poza tym rywalki przewyższały nas wzrostem, co skutkowało ich dużą przewagą w walce pod koszami. Na pewno jednak wyciągniemy wnioski z tej porażki i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by doprowadzić do trzeciego meczu.

Środowy mecz w Jezioranach rozpocznie się o godzinie 18. Rywalizacja trwa do dwóch zwycięstw. Jeśli jutro olsztynianki wygrają, wtedy decydujące spotkanie odbędzie się 20 kwietnia w Poznaniu.

* Pozostałe wyniki ćwierćfinałów: AZS Uniwersytet Gdański - Wisła CanPack Kraków 82:61, Iodica TopMarket MKS Pruszków - Lider Swarzędz 71:59, Widzew Łódź - Grot F&F Automatyka Pabianice 66:62.