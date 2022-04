IV LIGA \\\ Zero gościnności, nawet dla jubilata

Drużyna Zatoki przyjechała do Morąga z nastawieniem na grę z kontry. Piłkarze z Braniewa zamurowali dostęp do własnej bramki i czekali na swoją szansę. Gospodarzom bardzo trudno było się odnaleźć w tej sytuacji, a w pewnym momencie grali nawet w przewadze jednego zawodnika, bo po dwóch żółtych kartkach z boiska wyleciał Nikita Levenko. Huragan zwycięskiego gola strzelił dopiero w 90 minucie. Z rzutu karnego bramkę zdobył Adrian Podgórski.

Błękitni Pasym nie odpuścili walki o pozostanie w IV lidze. Udowodnili to w spotkaniu z faworyzowanym Motorem Lubawa. Strzelanie rozpoczął Marcin Łukaszewski w 34 minucie, a kolejnego gola zdobył Radosław Kruczkowski. Goście odpowiedzieli tylko jednym trafieniem Cezarego Sobolewskiego i tym samym nie udało im się sprawić prezentu trenerowi Krzysztofowi Malinowskiemu, który tego dnia obchodził urodziny.

Concordia Elbląg zrobiła kolejny krok w kierunku III ligi. Lider wygrał 3:0 z MKS-em Korsze, ale bramki padały dopiero po przerwie. Strzelanie rozpoczął Brazylijczyk Joao Augusto, który kolejny raz pokazał, że przerasta tę ligę.

Cenne trzy punkty zdobyła Granica Kętrzyn, która na własnym obiekcie pokonała 2:1 Mrągowię Mrągowo.

— Ten mecz miał pokazać, czy jesteśmy w stanie walczyć z zespołami z czołówki tabeli — mówił po spotkaniu Adam Fedoruk, trener Granicy. — Pomimo tego, że pierwsi straciliśmy bramkę, to wygraliśmy. Pierwsze dwadzieścia minut to rzeczywiście przewaga Mrągowii, która zaskoczyła nas szybką grą i szybkimi podaniami. Gole strzelaliśmy po przerwie, ale mogliśmy ten mecz wygrać wyżej, bo stworzyliśmy sobie więcej dogodnych sytuacji. Ten pojedynek pokazał, że nie ma w tym przypadku, że zajmujemy obecnie trzecie miejsce w lidze — dodał szkoleniowiec Granicy.

W końcu przełamał się Jeziorak, który — jak już wyliczyliśmy przy okazji relacji z meczu z Pisą Barczewo — w dziewięciu poprzednich meczach ligowych (jesień 2021/wiosna 2022) zdobył zaledwie osiem punktów, a w 2022 roku jeszcze nie wygrał na swoim terenie w spotkaniu o stawkę.

Teraz już drużyna trenera Wojciecha Tarnowskiego stanęła na wysokości zadania i pokonała na swoim terenie Polonię Iłowo. Gospodarze na prowadzenie wyszli już w 9 minucie spotkania, a na listę strzelców wpisał się sprowadzony zimą z III-ligowego GKS-u Wikielec, Michał Bartkowski. Napastnik ten także ustalił wynik w 77 minucie, kiedy to wykorzystał rzut karny. Pomiędzy tymi dwiema bramkami gole dla Jezioraka strzelali jeszcze: Patryk Czarnota (w pierwszej połowie) i Michał Kwiatkowski, który wykorzystał, podobnie jak Bartkowski, rzut karny.

Na pomeczowej konferencji prasowej trener Polonii, Hubert Lemanek zwracał uwagę na słabą w jego opinii pracę sędziów. Miał pretensje m.in. o to, że arbiter główny na samym początku spotkania, chwilę po golu Bartkowskiego, w 18 minucie nie odgwizdał faulu w polu karnym, który na zawodniku z Iłowa miał jego zdaniem popełnić bramkarz Jezioraka, Kacper Włodarczyk, w efekcie czego piłkarz Polonii Hubert Jaworski musiał opuścić boisko i trafił do szpitala! (na marginesie, pomijając to wejście, to były to kolejne dobre zawody młodego golkipera z Iławy).

— Pod względem operowania piłką Jeziorak nas przewyższał, a z drugiej strony sędziowie nam to utrudniali. Ich decyzje były skandaliczne w tym spotkaniu. Sędziowie wypaczają kolejny wynik mojego zespołu — uważa szkoleniowiec Polonii.

— To był mecz bez większej historii, wygraliśmy to spotkanie jak najbardziej zasłużenie — to z kolei słowa Wojciecha Tarnowskiego, trenera Jezioraka.

— Stworzyliśmy sobie dużo więcej sytuacji do tego, żeby te gole zdobywać, ale ta dobra gra z naszej strony momentami była przeplatana jeszcze sporą ilością niedokładnych podań i wymuszonych błędów. Mimo tych kontrowersji, o których mówi trener Polonii i zejścia w 18 minucie bardzo ważnego piłkarza dla zespołu z Iłowa, to uważam, że wygraliśmy zasłużenie i cieszy fakt, że na swoim terenie zdobyliśmy trzy punkty — dodał szkoleniowiec Jezioraka.

WYNIKI 20 KOLEJKI:

Concordia Elbląg — MKS Korsze 3:0 (0:0)

1:0 — Augusto (49), 2:0 — Branicki (76 samobójczy), 3:0 — Szawara (88)

Błękitni Pasym — Motor Lubawa 2:1 (1:0)

1:0 — Łukaszewski (34), 2:0 — Kruczkowski (77), 2:1 — Sobolewski (90)

Jeziorak Iława — Polonia Iłowo 4:0 (3:0)

1:0 — Bartkowski (9), 2:0 — Czarnota (28), 3:0 — Kwiatkowski (55 karny), 4:0 — Bartkowski (77 karny)

DKS Dobre Miasto — Pisa Barczewo 4:1 (2:1)

1:0 — Chojnowski (19), 2:0 — Buchholz (26, samobójczy), 2:1 — Kierstan (30), 3:1 — Różowicz (54), 4:1 — Lubak (58)



Jeziorak Iława — Polonia Iłowo 4:0 (3:0)

1:0 — Bartkowski (9), 2:0 — Czarnota (28), 3:0 — Kwiatkowski (55 karny), 4:0 — Bartkowski (77 karny)

Huragan Morąg — Zatoka Braniewo 1:0 (0:0)

1:0 — Podgórski (90 k)

Mazur Ełk — Błękitni Orneta 2:0 (1:0)

1:0 — Stawiecki (22), 2:0 — Dorszewski (70)

Polonia Lidzbark Warmiński — Olimpia II Elbląg 6:2 (3:2)

0:1 — Branecki (1), 0:2 — Pokrywka (20), 1:2 — Karłowicz (26), 2:2 — Szymański (35), 3:2 — Oleszko (44), 4:2 — gol samobójczy (75), 5:2 — Zajączkowski (77), 6:2 — Gurow (90)

Granica Kętrzyn — Mrągowia Mrągowo 2:1 (0:1)

0:1 — Bah (13), 1:1 — Strzelec (64), 2:1 — Czerniakowski (78 k)

PO 20 KOLEJKACH

1. Concordia 48 47:12

2. Huragan 43 48:20

3. Granica 39 47:25

4. Jeziorak 38 44:19

5. Polonia 37 44:23

6. Mrągowia 33 43:28

7. Motor 30 30:28

8. DKS 30 24:22

9. Pisa 26 28:33

10. Olimpia II 23 29:38

11. Polonia 22 32:47

12. Korsze 20 26:48

13. Mazur 18 30:53

14. Zatoka 17 27:42

15. Błękitni O. 17 21:57

16. Błękitni P. 17 24:49

zico, EM

m.partyga@gazetaolsztynska.pl