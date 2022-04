Stomil zaszokował wszystkich! Olsztynianie przerwali kapitalną serię lidera I ligi

I LIGA PIŁKARSKA \\\ Stomil Olsztyn przerwał fantastyczną serię 17 spotkań bez porażki Miedzi Legnica. Co ciekawe, rywale — liderzy i zdecydowani faworyci do awansu — ostatni raz w lidze przegrali we wrześniu w meczu… tak, tak, ze Stomilem!

Miedź Legnica — Stomil Olsztyn 1:2 (1:0)

1:0 — Mijusković (45), 1:1 — Dampc (81), 1:2 — Mikita (86 karny)

STOMIL: Tobiasz — Remisz (72 Dampc), Bwanga, Czajka (46 Lafrance), Straus, Mikita, Żwir, Spychała (57 Sobol), Shibata (46 Reiman), Moneta, Wójcik (72 Toporkiewicz),

Podopieczni Piotra Jacka wywalczyli cenne trzy punkty i dali tym samym sygnał, że cały czas są w stanie walczyć o pozostanie w rozgrywkach.

Trener Stomilu, podobnie jak w meczu w Rzeszowie, tak i w tym, dokonał kilku poważnych zmian w składzie w porównaniu z ostatnim spotkaniem. W wyjściowej jedenastce wybiegł tym razem Łukasz Moneta. Po pauzie za żółte kartki wrócił kapitan zespołu Karol Żwir. Pierwszy raz w tym sezonie od pierwszej minuty zagrał Japończyk Shun Shibata. Olsztyński szkoleniowiec postanowił także od początku dać zagrać Filipowi Wójcikowi. Do końca sezonu w barwach Stomilu nie zagra już natomiast Tomasz Tymosiak, który w ostatnim meczu nabawił się paskudnej kontuzji. Zawodnik ma złamaną kość jarzmową, zatokową oraz górę i dół oczodołu. Piłkarze olsztyńskiego klubu wyszli na rozgrzewkę w koszulkach z napisem “Tymo jesteśmy z Tobą”.

W pierwszych minutach Miedź chciała bardzo szybko strzelić gola, ale to Stomil powinien prowadzić od 6 minuty. Bramkarz gospodarzy Paweł Lenarcik wybrał się na spacer za pole karne, a na szybki strzał na pustą bramkę z 25 metrów zdecydował się Jonatan Straus, ale niestety piłka trafiła w słupek. W 20 minucie gola strzelił Kamil Zapolnik, ale był na szczęście na ewidentnej pozycji spalonej. W 44 minucie Miedź była blisko zdobycia gola, jednak z bliskiej odległości Patryk Makuch słabo uderzył w piłkę i Kacper Tobiasz pewnie ją złapał. I gdy już wszyscy spodziewali się bezbramkowego remisu na koniec pierwszej połowy, to cios zadali gospodarze. Beniamin Czajka zaspał w polu karnym i nie zablokował strzału, w efekcie Nemanja Mijusković wpisał się na listę strzelców.

Szkoleniowiec Stomilu Olsztyn dokonał dwóch zmian w przerwie meczu. Na boisku pojawili się Kefin Lafrance oraz Wojciech Reiman, w szatni zostali Czajka i Shibata. Na początku drugiej połowy przewaga gospodarzy była bardziej wyraźna, niż w pierwszych 45 minutach. Stomil próbował szukać swoich szans po wrzutkach w pole karne. W 61 minucie na strzał z dystansu zdecydował się Wójcik, ale piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką. W 67 minucie bramkarz Kacper Tobiasz uratował swój zespół od utraty drugiej bramki — w sytuacji sam na sam nie dał się pokonać Zapolnikowi.

W 74 minucie Stomil mógł doprowadzić do wyrównania, ale niestety piłka po uderzeniu Patryka Mikity zatrzymała się na słupku. I potem Stomil zaszokował wszystkich!

W 81 minucie z rzutu wolnego dośrodkował w pole karne Moneta, piłka wpadła pod nogi Macieja Dampca, który popisał się pięknym uderzeniem z woleja i tym samym doprowadził do wyrównania. Pięć minut później było już 2:1 dla Stomilu. Arbiter Leszek Lewandowski z Zabrza słusznie podyktował rzut karny po zagraniu ręką w polu karnym przez Jensa Martina Gammelby'ego. Do “jedenastki” podszedł Mikita i pewnym uderzeniem strzelił gola na wagę trzech punktów. Było to 10 trafienie tego piłkarza w obecnym sezonie I ligi.

— Przyjechaliśmy do jaskini lwa, bo też i lew jest w herbie Miedzianki — powiedział po meczu Piotr Jacek, trener Stomilu Olsztyn.

— Wiedzieliśmy, że lider gra świetnie w piłkę i ma świetną passę. Ale liczyliśmy, że przerwiemy tę serię Miedzi. Wiadomo w jakiej jesteśmy sytuacji. Każdy mecz jest dla nas bardzo ważny. Bez względu na to, kto jest po drugiej stronie. Muszę przyznać szczerze, że ani przez moment nie zwątpiłem, że wywieziemy stąd punkt, a nawet wygramy tutaj. Byliśmy tego pewni, budując tę pewność przez dwa poprzednie mecze, przez długie wyjazdy w zeszłym tygodniu, bo zrobiliśmy prawie 2000 kilometrów. Mimo tego, wierzyliśmy, że to nam się uda. O ile pierwsza połowa była absolutnie dla Miedzi, to w drugiej przy zmianie ustawienia zaczęliśmy dochodzić do głosu. Zmieniliśmy też ludzi. Cała kadra była w tym tygodniu bardzo potrzebna i każdy z zawodników w tych trzech spotkaniach wystąpił w jakimś wymiarze czasowym. Pokazało to, że jesteśmy silni. Ci, którzy czekają, za chwilę wchodzą i dają dużo więcej spokoju i na odwrót. Bardzo się cieszymy z trzech punktów, w które jak powiedziałem, wierzyliśmy od samego początku. Na zakończenie chciałbym dodać, że spędziłem w Miedzi aż cztery lata. Był to bardzo pozytywny okres, z dobrymi wynikami sportowymi, więc też Miedzi kibicuję. Z tego miejsca nawet dzisiaj, po przegranym spotkaniu miejscowych, gratuluję awansu do ekstraklasy, bo Miedź jest ponadprzeciętna, wyróżnia się zdecydowanie i myślę, że nikt już Miedzi nie dogoni — tak wyjazd do Legnicy podsumował trener drużyny z Olsztyna.

Kolejne spotkanie Stomil zagra dopiero po świętach, we wtorek 19 kwietnia, kiedy to u siebie zmierzy się z GKS-em Katowice.

POZOSTAŁE MECZE 27 KOLEJKI:

• Resovia — Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 (1:0)

• ŁKS Łódź — Sandecja Nowy Sącz 3:2 (2:1)

• Korona Kielce — Zagłębie Sosnowiec 2:1 (0:0)

• GKS Jastrzębie — Chrobry Głogów, niedziela 10 kwietnia, godz. 15:00

• Puszcza Niepołomice — Arka Gdynia, niedziela 10 kwietnia, 12:40

• Skra Częstochowa — Widzew Łódź, niedziela 10 kwietnia, 15:00

• GKS Katowice — Odra Opole, niedziela 10 kwietnia, 18:00

• GKS Tychy — Górnik Polkowice, poniedziałek 11 kwietnia, 18:00

TABELA I LIGI

1. Miedź 27 60 48:20

2. Widzew 26 49 43:28

3. Korona 27 48 37:26

4. Arka 26 45 48:26

5. Chrobry 26 41 31:22

6. ŁKS 27 41 31:27

7. Sandecja 27 40 34:30

8. Podbeskidzie 27 37 41:33

9. Odra 26 37 34:35

10. Tychy 26 37 27:30

11. Resovia 27 32 28:31

12. Skra 26 30 19:29

13. Katowice 26 29 30:40

14. Zagłębie 27 29 35:39

15. Puszcza 26 27 30:39

16. Stomil 27 24 28:49

17. Górnik 26 21 24:43

18. Jastrzębie 26 18 20:41

Emil Marecki