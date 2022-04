Stomil ma patent na Miedź!

* Miedź Legnica - Stomil Olsztyn 1:2 (1:0)

1:0 - Nemanja Mijušković (45), 1:1 - Maciej Dampc (81), 1:2 - Patryk Mikita (86 k)

Stomil: Kacper Tobiasz - Rafał Remisz (72 Maciej Dampc), Jonathan Simba Bwanga, Beniamin Czajka (46 Kevin Lafrance), Jonatan Straus - Łukasz Moneta, Shun Shibata (46 Wojciech Reiman), Maciej Spychała (57 Hubert Sobol), Karol Żwir, Filip Wójcik (72 Krzysztof Toporkiewicz) - Patryk Mikita.



W tym sezonie w Stomilu nie zagra już Tomasz Tymosiak, który w ostatnim meczu nabawił się paskudnej kontuzji. Zawodnik ma złamaną kość jarzmową, zatokową oraz górę i dół oczodołu. Z tego powodu piłkarze olsztyńskiego klubu wyszli na rozgrzewkę w koszulkach z napisem “Tymo jesteśmy z Tobą”.

Wszystko wskazywało na to, że pierwsza połowa zakończy się wynikiem bezbramkowym, niestety,

w doliczonym czasie gospodarze wykorzystali błąd obrony Stomilu.

W 67. minucie mogło być 2:0, ale Kacper Tobiasz uratował olsztyński zespół od utraty bramki, bo w sytuacji sam na sam nie dał się pokonać Zapolnikowi.

Siedem minut później mógł być z kolei remis, jednak po uderzeniu Patryka Mikity piłka trafiła w słupek. Ale co się odwlecze...

I tak w 82. minucie Stomil najpierw doprowadził do wyrównania, gdy po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Łukasza Monety w polu karnym najlepiej zachował się obrońca Maciej Dampc, który wpakował piłkę do siatki.

Gospodarze jeszcze nie ochłonęli, a w 86. minucie sędzia podyktował rzut karny dla Stomilu, który pewnym uderzeniem wykorzystał Mikita!

I tak sensacja faktem się stała!

* Inne wyniki 27. kolejki: Resovia - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:1 (1:0), ŁKS Łódź - Sandecja Nowy Sącz 3:2 (2:1), Korona Kielce - Zagłębie Sosnowiec 2:1 (0:0); niedziela: Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia (12:30 Polsat Sport), GKS Jastrzębie - Chrobry Głogów (15), Skra Częstochowa - Widzew Łódź (15), GKS Katowice - Odra Opole (18); poniedziałek: GKS Tychy - Górnik Polkowice (18).