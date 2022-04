Przed nami siatkarski wtorek

SIATKÓWKA\\\ Faza zasadnicza PlusLigi za nami. Jak wiadomo, Indykpol AZS ostatecznie zajął szóste miejsce, co oznacza, że w play-offach trafił na Skrę Bełchatów, która uplasowała się na trzeciej pozycji.

Według tabeli faworytem jest Skra, która w tym sezonie wygrała 21 razy, w tym dwa mecze z Indykpolem AZS, natomiast olsztynianie ze zwycięstwa cieszyli się tylko 14 razy.

W pierwszej rundzie play-offów rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw, z tym że gospodarzem ewentualnego trzeciego meczu będzie zespół, który fazę zasadniczą zakończył na wyższej pozycji. Czyli jeśli po dwóch meczach Skry z Indykpolem AZS będzie remis 1-1, wtedy decydujący pojedynek zostanie rozegrany w Bełchatowie. Zwycięzca awansuje do półfinału, natomiast przegrany będzie rywalizował o miejsca 5-8.

Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w Bełchatowie we wtorek (g. 17.30), rewanż odbędzie się 15 kwietnia (piątek) w Iławie o godz. 17.30, natomiast ewentualny trzeci mecz zaplanowano na 19 lub 20 kwietnia.