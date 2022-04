Zadanie trudne, ale niewykonalne, bo zespół z Olsztyna już w tym sezonie udowodnił, że potrafi wygrać z Miedzią. Przecież w rundzie jesiennej Stomilu na własnym obiekcie pokonał pewniaka do awansu 3:0. A pamiętajmy, że w Olsztynie stomilowcy grają zdecydowanie słabiej niż na wyjeździe - w 14 domowych meczach zdobyli zaledwie 9 punktów, a na obcych stadionach w 12 pojedynkach wywalczyli 12 oczek.

Jednak wiosną wygrywanie idzie Stomilowi jak po grudzie - udało się to jedynie raz blisko miesiąc temu, oczywiście na wyjeździe, a konkretnie w Łodzi w meczu z ŁKS. Jeżeli zatem drużyna trenera Piotra Jacka realnie myśli o pozostaniu na zapleczu Ekstraklasy, a wiemy, że myśli, to musi w końcu zacząć wygrać.

I skoro nie udało się zapunktować w konfrontacji z dwoma ówcześnie najsłabszymi zespołami, to teraz trzeba to odrobić w pojedynku z liderem. „Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało” - jak ulał pasuje tu cytat z jednej z komedii Moliera, chociaż słynnemu Francuzowi nie o futbol akurat chodziło.

Przypomnijmy, że we wtorek Stomil był bardzo bliski zwycięstwa w Rzeszowie, gdzie do zgarnięcia kompletu punktów zabrakło mu jedynie minuty. Można powiedzieć, że strata gola w końcówce to nawet taki znak rozpoznawczy olsztynian w tym sezonie - w taki sposób wcześniej uciekły im ważne punkty w Katowicach (1:2), Jastrzębiu (0:1) i z Arką (0:1) na stadionie przy Piłsudskiego. Poza tym w ostatniej minucie Stomil dawał sobie strzelać gole ŁKS-owi (0:3), Tychom (2:1) i Polkowicom (0:4).

- W Rzeszowie nie udało się nam utrzymać wyniku - przyznał Piotr Jacek. - Bardzo chcieliśmy stamtąd wywieźć trzy punkty, jednak w sytuacji w jakiej jesteśmy, czyli przy czterech młodzieżowcach na boisku i dalekiej podróży, należy ten remis traktować jako wartość dodaną. Jestem pod wrażeniem zaangażowania moich zawodników, bo pracowali tak, jak chcieliśmy. Zapłaciliśmy za tę młodość na boisku, ale to może być fajny zalążek tego, co się może za moment wydarzyć. Poza tym do gry wraca kapitan, który ostatnio pauzował za kartki (Karol Żwir - red.), dlatego z optymizmem patrzę na mecz z Miedzią, która, jak wiemy, zmierza do Ekstraklasy.

Olsztyński szkoleniowiec będzie też miał do dyspozycji Macieja Spychałę (też miał wolne z powodu kartek) oraz Kevina Lafrance'a, który też do Rzeszowa nie pojechał, ale nie miało to nic wspólnego z jakimś urazem. Po prostu trener chciał mieć go w pełni dysponowanego na mecz z Miedzią, w której piłkarz pochodzący z Haiti grał w latach 2014-15.

Niestety, jak już informowaliśmy, do końca sezonu nie zagra już Tomasz Tymosiak, który doznał poważnego urazu w meczu z Resovią. W wyniku zderzenia głową z jednym z rywali ma złamaną kość jarzmową, zatokową oraz górę i dół oczodołu. W najbliższym czasie przejdzie operację.

* Wynik meczów zaległych z 25. kolejki: GKS Katowice - Widzew Łódź 0:2 (Hanousek 41 k, Kita 84), Odra Opole - Górnik Polkowice 1:1 (Mikinič 18 k - Piątkowski 90), Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec 1:1 (Kobusiński 49 k - Sanogo 90 k), Korona Kielce - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:1 (Błanik 10, Kiełb 90 - Çeltik 510.

* Inne mecze 27. kolejki, piątek: Resovia - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18), ŁKS Łódź - Sandecja Nowy Sącz (20:20 Polsat Sport); sobota: Korona Kielce - Zagłębie Sosnowiec (12:30 Polsat Sport); niedziela: Puszcza Niepołomice - Arka Gdynia (12:30 Polsat Sport), GKS Jastrzębie - Chrobry Głogów (15), Skra Częstochowa - Widzew Łódź (15), GKS Katowice - Odra Opole (18); poniedziałek: GKS Tychy - Górnik Polkowice (18).