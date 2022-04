Krótko o futbolu

PIŁKA NOŻNA\\\ Brzmi to trochę jak prima aprilis, ale naprawdę Gianni Infantino, prezydent FIFA, a przy okazji jeden z zachodnich kumpli putina, zaproponował, by podczas mistrzostw świata w Katarze mecze zostały wydłużone do 100 minut.

Chodzi o to, by zwiększyć efektywny czas gry. Ewentualne zmiany w przepisach będzie jeszcze musiała zatwierdzić Międzynarodowa Rada Piłkarska. Według badań w każdym meczu około 30 minut „ucieka” przez przerwy z powodu kontuzji, zmian, goli oraz przygotowań do wykonania stałych fragmentów gry. Dla przykładu warto przypomnieć niedawny mecz barażowy Polska - Szwecja, w którym od momentu zdobycia pierwszej bramki przez Polaków do końca meczu było ponad 40 minut, tymczasem piłka w grze była jedynie przez minut 18...



* Wyniki pierwszych meczów ćwierćfinałowych Ligi Mistrzów: Manchester City - Atletico Madryt 1:0 (De Bruyne 70), Benfica Lizbona - Liverpool 1:3 ( Núñez 49 - Konaté 17, Mané 34, Díaz 87), Chelsea Londyn - Real Madryt 1:3 (Havertz 40 - Benzema 21, 24, 46), Villarreal - FC Bayern Monachium 1:0 (Danjuma 8).

* We wtorkowym meczu I ligi Resovia - Stomil (1:1) poważnej kontuzji doznał Tomasz Tymosiak. Olsztyński pomocnik po zderzeniu głową z jednym z rywali złamał kość jarzmową, zatokową oraz górę i dół oczodołu. W efekcie czeka go operacja, po której w tym sezonie na pewno już na boisko nie powróci. 29-letni pomocnik w rundzie wiosennej wystąpił w sześciu spotkaniach Fortuna I ligi.