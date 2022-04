Ambitne plany beniaminka

Res Energy Rugby Team to piętnastoosobowa drużyna, dzięki której do Olsztyna po długiej przerwie powróciło ligowe rugby. Był to efekt zmiany zarządu klubu, renowacji stadionu oraz pozyskaniu sponsorów.

Beniaminek ze stolicy Warmii i Mazur rundę jesienną II ligi rozpoczął od porażek z Watahą RC Zielona Góra (15:19) i Hegemonem Mysłowice (17:41), ale potem przyszły wygrane z Miedziowymi Lubin (14:10 na wyjeździe) i z Rugby Ruda Śląska (29:17 w Olsztynie). W efekcie zimową przerwę podopieczni trenera Leszka Borsa spędzili na trzecim miejscu w tabeli. Jednak apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego wiosną olsztynianie chcą znaleźć się w czołowej dwójce, która w czerwcu między sobą powalczy o awans do I ligi.

Z tego powodu podczas przerwy w rozgrywkach zespół cały czas intensywnie trenował. - W zajęciach regularnie brało udział ponad 30 zawodników - wyjaśnia Grzegorz Wardaszko, członek zarządu klubu.

Nic więc dziwnego, że trener Leszek Bors z optymizmem patrzy w przyszłość: - Czujemy się pewnie w formacji młyna dyktowanego, mamy tutaj silnych zawodników robiących stale postępy. W tej formacji nie brakuje doświadczonych zawodników oraz młodych i rozwijających, którzy nabierają przy nich ogrania. Natomiast formacja ataku jest ciągle rozwijana, szukamy najlepszych ustawień i rozwiązań. Można jednak powiedzieć, że czynimy tu stałe postępy, bo każdy z zawodników ma swój indywidualny wkład w grę zespołową. Generalnie stawiamy na połączenie doświadczenia i młodości, dzięki temu możemy spodziewać się na boisku szybkiej i dynamicznej gry - twierdzi olsztyński szkoleniowiec.

W marcu Res Energy Rugby Team zaliczył zgrupowanie w Lubawie, gdzie głównym celem trenera Borsa była praca nad poprawą techniki i taktyki gry. - Frekwencja nie zawiodła, co pokazuje, że cały zespół jest zdeterminowany, by w kolejnych ligowych meczach zagrać jak najlepiej - uważa trener drugoligowego beniaminka.

Rundę rewanżową olsztynianie rozpoczną w sobotę od meczu w Rudzie Śląskiej - wystarczy rzut oka na tabelę, by nie mieć wątpliwości, że jego wynik będzie miał olbrzymie znaczenie dla końcowej klasyfikacji. - Jeśli chcemy zająć drugie miejsce, musimy w tej rundzie wygrać trzy mecze - stawia sprawę jasno Grzegorz Wardaszko.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, czyli zespół z Olsztyna zakończy sezon na drugim miejscu, wtedy w czerwcowym dwumeczu powalczy o awans z Hegemonem. - We wrześniu w spotkaniu towarzyskim zdołaliśmy go pokonać. Niestety, potem w lidze wysoko przegraliśmy, ale ten wynik nie przekreśla naszych szans na awans - nie ma wątpliwości Wardaszko.

Warto wspomnieć, że w olsztyńskim klubie - poza zespołem seniorów - są także sekcje młodzieżowe. W klubowej akademii prowadzone są już wszystkie grupy wiekowe, zaczynając od Mikrusa (5 lat), a kończąc na Kadecie (16 lat). Poza tym klub współpracuje z 21 szkołami w województwie warmińsko-mazurskim, co jest możliwe m.in. dzięki ministerialnemu programowi „Rugby Tag”, którego celem jest popularyzacja tego sportu wśród dzieci i młodzieży.

TERMINARZ

* 6. kolejka II ligi: Rugby Ruda Śląska - Rugby Team Olsztyn (sobota, g. 15), Miedziowi Lubin - Hegemon Mysłowice, pauza: Wataha RC Zielona Góra

* Pozostałe mecze olsztynian, 23-24.04: Rugby Team - Miedziowi; 7-8.05: Hegemon - Rugby Team; 28-29.05: Rugby Team - Wataha

* Po sezonie dwa najlepsze zespoły zagrają w dwumeczu o awans do I ligi (11 i 18 czerwca).

rugby team na bordowo

II LIGA

1. Hegemon 19 156:49

2. Wataha 11 151:75

3. Rugby Team 10 75:87

4. Ruda Śląska 10 102:82

5. Miedziowi 1 17:208