Do szczęścia zabrakło minuty

Starsi kibice pamiętają zapewne czasy Twierdzy Olsztyn, kiedy to Stomil regularnie na swoim stadionie puszczał rywali z torbami. Niestety, to już przeszłość, a w tym sezonie nawet przeszłość bolesna, bo w Olsztynie jak już ktoś wygrywa, to zazwyczaj goście. I to bez względu na to, które akurat zajmują miejsce w tabeli. Przypomnijmy zawstydzające 0:3 z Jastrzębiem i 0:4 z Górnikiem.

W sumie w 14 meczach rozegranych w Olsztynie Stomil zdobył zaledwie 9 punktów, w efekcie wyszło na to, że wyjazdy mu służą, bo w 11 pojedynkach olsztynianie wywalczyli 11 oczek.

Dlatego można było mieć nadzieję, przyznajemy, że niewielką, iż w Rzeszowie podopieczni trenera Piotra Jacka jeszcze ten bilans poprawią. tym bardziej że w rundzie jesiennej Stomil wygrał z Resovią 4:2.

* Resovia Rzeszów - Stomil Olsztyn 1:1 (0:0)

1:0 - Mikita (63 k), 1:1 - Mróz (90+4)

STOMIL: Tobiasz - Remisz, Simba Bwanga, Czajka, Straus - Fundambu (58 Tecław), Tymosiak (73 Toporkiewicz), Reiman, Kisiel (58 Moneta), Mikita (83 Szabaciuk) - Szramka (46 Wójcik)

Trener Jacek w porównaniu z przegranym meczem z Odrą dokonał siedmiu zmian. W wyjściowej jedenastce znalazło się miejsce m.in. dla Beniamina Czajki, Huberta Szramki i Wojciecha Reimana. Do zdrowia wrócił Jonatan Straus, a karę za nadmiar żółtych kartek odcierpiał Tomasz Tymosiak. W Olsztynie zostali natomiast Karol Żwir i Maciej Spychała (żółte kartki) oraz Kevin Lafrance.

Pierwsza połowa nie była porywającym widowiskiem. Obydwie drużyny stworzyły bardzo mało sytuacji. Pierwszy groźny strzał z dystansu w 8. min oddał Jakub Kisiel. W 15. minucie Resovia przy odrobinie szczęścia mogła objąć prowadzenie, ale dobrze w bramce spisał się Kacper Tobiasz. Gospodarze powoli osiągali przewagę, a najlepszą sytuację mieli w 38. minucie: Jonathan Simba Bwanga przewrotką wybił piłkę w polu karnym, która trafiła prosto pod nogi Bartłomieja Eizencharta, ten bez zastanowienia strzelił, ale kapitalną obroną popisał się wypożyczony z Legii Tobiasz.

W przerwie trener Jacek zdecydował się na jedną zmianę. Bezproduktywnego Szramkę zmienił Filip Wójcik. Przez pierwszy kwadrans gra była bardzo spokojna, tylko raz Mikita oddał strzał z daleka, ale było to bardzo niecelne uderzenie.

Aż nadeszła 63. minuta - Wojciech Reiman uderzył z dystansu, bramkarz sparował piłkę przed siebie, po czym w polu karnym sfaulowany został Filip Wójcik. Jedenastkę mocnym uderzeniem wykorzystał Patryk Mikita, dla którego było to dziewiąte trafienie w tym sezonie.

Dziewięć minut później szczęście uśmiechnęło się do olsztynian, bowiem Resovia trafiła w słupek. Sędzia przedłużył jednak mecz o pięć minut, no i tuż przed końcem gospodarze doprowadzili do wyrównania...

W sobotę Stomil na wyjeździe zagra z Miedzią Legnica.

* Pozostałe zaległe mecze 25. kolejki: Sandecja Nowy Sącz - GKS Jastrzębie 2:0 (2:0), Korona Kielce - Podbeskidzie Bielsko-Biała (zakończył się po oddaniu gazety do druku); środa: Odra Opole - Górnik Polkowice (18), Puszcza Niepołomice - Zagłębie Sosnowiec (18), GKS Katowice - Widzew Łódź (20:30); czwartek: Skra Częstochowa - Chrobry Głogów (18), GKS Tychy - Arka Gdynia (20:20 Polsat Sport Extra).

* 1/8 finału Wojewódzkiego Pucharu Polski: Dąb Kadyny - GKS Wikielec 1:8 (1:3).

* II liga: Pogoń Grodzisk Maz. - Pogoń S. 1:2.

PO 26 KOLEJKACH

1. Miedź* 60 47:18

2. Widzew 46 41:28

--------------------------------

3. Arka 42 46:26

4. Korona 42 33:24

5. Chrobry 40 29:20

6. Sandecja* 40 32:27

--------------------------------

7. ŁKS* 38 28:25

8. Tychy 37 27:28

9. Odra 36 33:34

10. Podbeskidzie 36 39:30

11. Resovia* 31 27:30

12. Katowice 29 30:38

13. Skra 29 17:27

14. Zagłębie 28 33:36

15. Puszcza 26 29:38

---------------------------------

16. Stomil* 21 26:48

17. Górnik 20 23:42

18. Jastrzębie* 18 20:41

* mecz więcej