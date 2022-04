Szóste miejsce Indykpolu AZS

* Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn 3:0 (20, 20, 20)

INDYKPOL AZS: Firlej (1), Andringa (1), Siwczyk (10), Jakubiszak (6), DeFalco (12), Butryn (3), Gruszczyński (libero) oraz Jankiewicz, Król (6), Poręba, Bakiri (4), Ciunajtis (libero)

MVP: Łukasz Kozub

Olsztynianie potraktowali ten mecz wybitnie szkoleniowo, bo myślami są już przy play-offach, dlatego trener Weber dał pograć zmiennikom - od pierwszej akcji zobaczyliśmy Dawida Siwczyka i Szymona Jakubiszaka, a potem swoją szansę dostali Redi Bakiri, Jan Król i Jakub Ciunajtis.

Wszystkie trzy sety miały podobny przebieg. Indykpol AZS zaczynał je dobrze, po czym tracił wywalczoną przewagę i oddawał inicjatywę gospodarzom.

Patrząc w pomeczowe statystyki, akademicy z Kortowa dysponowali tylko dokładniejszym przyjęciem (52% do 41% dokładnego przyjęcia u rywali). Ich rywale byli skuteczniejsi w ataku (64% do 57% skuteczności), zdobyli więcej punktów blokiem (7:2) oraz lepiej sprawowali się w polu serwisowym (7:2 w asach serwisowych)

Trefl wciąż ma szansę na awans do czołowej ósemki, bo ma do rozegrania jeszcze dwa mecze, tyle że z.... Jastrzębiem i ZAKSĄ, których pojedynek był najważniejszym wydarzeniem 26. kolejki. Prowadzący w tabeli jastrzębianie podjęli ZAKSĘ - kilka dni temu w półfinale Ligi Mistrzów gładko wygrali wicemistrzowie Polski, no i w niedzielę historia się powtórzyła! Jednak wynik nie oddaje rzeczywistej klasy obu zespołów, bo gospodarze zagrali w rezerwowym składzie, m.in. bez Fornala, Hadravy i Wiśniewskiego. Tłumaczyli to problemami zdrowotnymi, ale może było to celowe zagranie trenera Gardiniego przed czwartkowym rewanżem LM...

* 26. kolejka: Ślepsk Suwałki - GKS Katowice 2:3 (-21, 25, -18, 21, -17), Projekt Warszawa - Stal Nysa 2:3 (-20, -20, 23, 20, -12), Skra Bełchatów - Cerrad Czarni Radom 3:2 (23, -21, -19, 23, 10), Aluron Warta Zawiercie - LUK Lublin 3:1 (22, 18, -22, 21), Resovia Resovia Rzeszów - Cuprum Lubin 3:0 (19, 14, 20), Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 0:3 (-20, -16, -15)



PLUSLIGA

1. ZAKSA 64 22-3 70:19

2. Jastrzębski 63 21-4 67:23

3. Skra 60 21-5 72:37

4. Zawiercie 47 17-9 56:45

5. Resovia 45 14-12 55:44

6. Indykpol 41 14-12 51:45

7. Katowice 36 12-14 49:54

8. Projekt 36 12-14 47:55

--------------------------------------

9. Trefl 33 11-13 43:44

10. Cuprum 26 8-18 42:63

11. LUK 24 8-18 36:62

12. Ślepsk 24 7-19 34:63

13. Czarni 21 7-19 29:65

14. Stal 20 5:20 34:66