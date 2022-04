Olsztynianie jednak na szóstym miejscu

Żeby Indykpol AZS w ostatniej kolejce awansował w tabeli o jedną pozycję, musiały być spełnione dwa warunki: Olsztyn nie mógł stracić punktów w Gdańsku, natomiast w Rzeszowie Resovia musiała stracić chociaż jeden punkt z Cuprum. Niestety, w sobotni wieczór rzeszowianie bez problemów ograli lubinian, tym samym gwarantując sobie piąte miejsce.

A że jednocześnie Katowice wygrały w Suwałkach, więc w niedzielę w Gdańsku Trefl też będzie jedynie grał o honor, bo jego szanse na play-offy są mniej niż marne. Co prawda najbliższy rywal olsztynian ma sześć punktów do ósmej lokaty, która gwarantuje grę w play-offach, ale poza tym ma jeszcze do rozegrania dwa inne mecze, czyli teoretycznie może zdobyć aż 9 punktów. Ale tylko teoretycznie, bo 9 kwietnia Trefl podejmie Jastrzębski Węgiel, a dwa dni później pojedzie do... Kędzierzyna-Koźla. Raczej trudno sobie wyobrazić, że słabo spisujący się gdańszczanie nagle przebudzą się w konfrontacji z dwoma najlepszymi zespołami PlusLigi...



* 26. kolejka: Ślepsk Suwałki - GKS Katowice 2:3 (-21, 25, -18, 21, -17), Projekt Warszawa - Stal Nysa 2:3 (-20, -20, 23, 20, -12), Skra Bełchatów - Cerrad Czarni Radom 3:2 (23, -21, -19, 23, 10), Aluron Warta Zawiercie - LUK Lublin 3:1 (22, 18, -22, 21), Resovia Resovia Rzeszów - Cuprum Lubin 3:0 (19, 14, 20); niedziela: Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (14.45 Polsat Sport, Trefl Gdańsk - Indykpol AZS Olsztyn (17.30 Polsat Sport)





PLUSLIGA

1. Jastrzębski 63 21-3 67:20

2. ZAKSA 61 21-3 67:19

3. Skra 60 21-5 72:37

4. Zawiercie 47 17-9 56:45

5. Resovia 45 14-12 55:44

6. Indykpol 41 14-11 51:42

7. Katowice 36 12-14 49:54

8. Projekt 36 12-14 47:55

----------------------------------------

9. Trefl 30 10-13 40:44

10. Cuprum 26 8-18 42:63

11. LUK 24 8-18 36:62

12. Ślepsk 24 7-19 34:63

13. Czarni 21 7-19 29:65

14. Stal 20 5:20 34:66