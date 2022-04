Polscy piłkarze poznali rywali na Mundialu w Katarze

Z każdej grupy do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny. Na 21 listopada zaplanowano mecz otwarcia Katar - Ekwador, natomiast dzień później Polacy rozpoczną Mundial od pojedynku z Meksykiem. 26 gramy z Arabią Saudyjską, a na koniec fazy grupowej z Argentyną. Finał zostanie rozegrany 18 grudnia.

W losowaniu wzięło 29 z 32 drużyn. Cezary Kulesza, prezes PZPN, przyznał, że nie chciałby trafić na Argentynę, no i Polacy na tego rywala nie trafili, ale za to wylosowali Argentynę. Czyli trafiliśmy z deszczu pod rynnę?

Według analityków, mamy 33,7 procenta szans na awans. Dla reprezentacji Polski będą to dziewiąte mistrzostwa świata w historii.

MŚ w Katarze: podział na grupy

A: Katar, Holandia, Senegal, Ekwador,

B: Anglia, USA, Iran, zwycięzca barażu europejskiego: Walia - Szkocja/Ukraina

C: Argentyna, Meksyk, Polska, Arabia Saudyjska,

D: Francja, Dania, Tunezja, zwycięzca barażu: Peru/Australia - Zjednoczone Emiraty Arabskie,

E: Hiszpania, Niemcy, Japonia, zwycięzca barażu: Kostaryka - Nowa Zelandia

F: Belgia, Chorwacja, Maroko, Kanada,

G: Brazylia, Szwajcaria, Serbia, Kamerun,

H: Portugalia, Urugwaj, Korea Południowa, Ghana.