Olsztyńska inwazja na Gdańsk

PLUSLIGA SIATKARZY\\\ W niedzielę w Gdańsku spotkają się zespoły, które wciąż mają o co walczyć. Trefl musi wygrać, jeśli chce wskoczyć do czołowej ósemki, natomiast Indykpolowi AZS zwycięstwo może, ale nie musi, zapewnić awans na 5. miejsce.

Z olsztyńskiego punktu widzenia sytuacja jest prosta - w Gdańsku Indykpol AZS nie może przegrać dwóch setów, natomiast w Rzeszowie Resovia w meczu z Cuprum minimum dwa sety musi przegrać. Jeśli ten plan zostanie zrealizowany, wtedy fazę zasadniczą siatkarze z Kortowa zakończą na piątym miejscu i w play-offach zagrają z Zawierciem, jeśli natomiast coś pójdzie nie tak, wówczas podopieczni trenera Javiera Webera zajmą szóste miejsce, co oznacza, że ich kolejnym rywalem będzie Skra.

Może się jednak okazać, że w niedzielę gdańszczanie już nie będą mieli o co walczyć - wszystko zależy od dzisiejszego meczu w Suwakach: jeśli Katowice tam zwyciężą, wtedy Trefl, który ma jeszcze do rozegrania zaległy pojedynek z ZAKSĄ, definitywnie straci szansę na play-offy, co na pewno dla gdańskich kibiców będzie olbrzymim rozczarowaniem.

Inny nastrój panuje w Rzeszowie, gdzie w sobotę Resovia w meczu z Cuprum będzie broniła piątej pozycji. Zapowiadają się spore emocje, bo gospodarze kilka dni temu niespodziewanie wygrali w Zawierciu, natomiast ekipa z Lubina sprawiła jedną z największych sensacji sezonu, ogrywając w pięciu setach ZAKSĘ! Tę samą ZAKSĘ, która w środowy wieczór w pierwszym półfinale Ligi Mistrzów rozbiła w puch Jastrzębski Węgiel, wygrywając na wyjeździe 3:0 (20, 14, 19)! Jastrzębianie będą się mogli zrewanżować już w niedzielę, bo los tak chciał, że dwa najlepsze zespoły PlusLigi spotkają się w ostatniej kolejce. Mecz znowu odbędzie się w Jastrzębiu, a jego stawką jest pierwsze miejsce na koniec fazy zasadniczej. Na tym rywalizacja między tymi ekipami się nie zakończy, bo 7 kwietnia odbędzie się rewanżowy półfinał Ligi Mistrzów.

Co o obecnej sytuacji Indykpolu AZS sądzi olsztyński szkoleniowiec? - Jesteśmy na bardzo dobrej pozycji w końcówce fazy zasadniczej. Jest to odpowiedni czas nie tyle na zmiany, ale na udoskonalenia pewnych spraw. Podczas play-offów potrzebujemy wszystkich zawodników, którzy będą w stu procentach gotowi do gry - stawia sprawę jasno Javier Weber, który niedawno otrzymał ofertę z Turcji, ale pozostał w Olsztynie, co jednak wiązało się ze sporą podwyżką.

Według nieoficjalnych informacji, argentyński szkoleniowiec od nowego sezonu ma zarabiać miesięcznie 25 tysięcy dolarów netto - poza tym klub opłaca mu wynajęcie domu, sprzątaczkę, kucharkę, siłownię, kursy języka polskiego, tureckiego i... albańskiego, natomiast sponsor dodatkowo zapewnia luksusowy samochód, którym rocznie Weber może za darmo przejechać do 30 tysięcy kilometrów.

A skoro już jesteśmy przy dużych pieniądzach, to warto wspomnieć, że jeszcze więcej będzie w Olsztynie zarabiał Fabian Drzyzga, dla którego będzie do powrót po latach do stolicy Warmii i Mazur. Pewnie niewielu kibiców pamięta, że w 2003 roku Fabian w barwach AZS Olsztyn został wicemistrzem Polski młodzików (jego ojciec Wojciech był wtedy trenerem ekstraklasowego PZU AZS).

Ale wróćmy jeszcze do niedzielnego meczu w Gdańsku, bo wybiera się tam także olsztyński Klub Kibica - warto przypomnieć, że kilka lat temu z okazji takiego meczu doszło do prawdziwej inwazji na Gdańsk, bowiem pojechało około 250 kibiców Indykpolu AZS, którzy jedną z trybun zamienili wówczas w zieloną strefę wsparcia.

Zainteresowani wyjazdem z Klubem Kibica mogą skontaktować się drogą e-mailową (ssps.azs.olsztyn@gmail.com), wyjazd w niedzielę z Kortowa.

MATEUSZ LIARSKI