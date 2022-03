Stomil będzie miał nowego trenera. Olsztynianie nie grali w lidze, ale grali sparing z Wisłą

Wisła Płock — Stomil Olsztyn 2:1 (2:1)

1:0, 2:0 — Sekulski (11, 21), 2:1 — Moneta (25)

STOMIL (wyjściowa jedenastka): Budzyński — Żwir, Remisz, Lafrance, Straus, Wójcik, Spychała, Kisiel, Toporkiewicz, Moneta, Sobol,

W drugiej połowie zagrali także m.in.: Urban, Dampc, Shibata, Szramka, Tecław, Czajka, Fundambu,

Po dwóch fatalnych spotkaniach w I lidze (porażka 0:3 z GKS-em Jastrzębie i 0:4 z Górnikiem Polkowice) ze Stomilem pożegnał się Adrian Stawski. Wraz z nim pracę w olsztyńskim klubie straciło dwóch jego współpracowników, czyli Jakub Żukowski (analityk) i Przemysław Norko (trener bramkarzy).

Wydawało się, że w sparingu z Wisłą Płock drużynę Stomilu Olsztyn poprowadzi już nowy szkoleniowiec, ale niestety tak się nie stało. Prezes olsztyńskiego klubu nie podpisał jeszcze oficjalnej umowy z Piotrem Jackiem, ale to tylko kwestia przyjazdu trenera do stolicy regionu. W weekend musiał jeszcze poprowadzić swój były już klub w meczu III ligi. MKS Kluczbork przegrał na wyjeździe 0:1 ze Stalą Brzeg.

Nowy szkoleniowiec Stomilu Olsztyn znany jest w naszym regionie z prowadzenia Sokoła Ostróda w sezonie 2020/2021. W debiutanckim sezonie II ligi do pewnego czasu walczył z ostródzianami o awans do I ligi, poprzez baraże. Ostatecznie zajął z drużyną 11 miejsce ze stratą sześciu punktów do 6 miejsca. Z tego okresu nowy trener Stomilu zna się najlepiej z Karolem Żwirem, który był jednym z najlepszych piłkarzy ówczesnego Sokoła. Wcześniej Jacek zdobywał doświadczenie pracując w Stali Brzeg (III liga) oraz jako asystent w Miedzi Legnica i rezerwach Zagłębia Lubin. Jest wychowankiem Lecha Poznań, z którym awansował na początku XX wieku do Ekstraklasy. Grał także m.in. w Świcie Nowy Dwór Mazowiecki czy Kujawiaku Włocławek.

Do sztabu szkoleniowego Stomilu dołączył także Zbigniew Małkowski, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie bramkarzy. Jako piłkarz grał w Stomilu Olsztyn w latach 1998-2001 oraz w 2009 roku. Był także zawodnikiem Feyenoordu Rotterdam i Korony Kielce. Jako trener bramkarzy pracował także w Widzewie Łódź, akademii Rakowa Częstochowa i Podbeskidziu Bielsko-Biała oraz reprezentacji Polski U-19.

Powołanie do reprezentacji Polski U-20 Kacpra Tobiasza dały podstawy do przełożenia spotkania z Resovią na inny termin. Ten ligowy mecz odbędzie się ostatecznie 5 kwietnia, w ten weekend odbyło się tylko jedno spotkanie I ligi. ŁKS Łódź przegrał u siebie 0:1 z Miedzią Legnica.

Stomil z kolei przegrał sparing z Wisłą 1:2. W pierwszej minucie olsztynianie mogli prowadzić 1:0, ale Damian Węglarz wybronił uderzenie Krzysztofa Toporkiewicza. W 11 minucie Wisła objęła prowadzenie, a gola z rzutu karnego strzelił Łukasz Sekulski, chwilę wcześniej w polu karnym faulowany był Jorginho. Do wyrównania mógł doprowadzić Łukasz Moneta, ale oddał niecelny strzał w dogodnej sytuacji. W 21 minucie na 2:0 podwyższył Sekulski strzałem z bliskiej odległości.

W 25 minucie Moneta zmniejszył prowadzenie gospodarzy, trafiając do bramki po asyście Huberta Sobola. W drugiej połowie do remisu mógł doprowadzić m.in. Wojciech Reiman z rzutu wolnego oraz Merveille Fundambu. Ostatecznie Wisła Płock nieznacznie wygrała sparingowe spotkanie ze Stomilem, tym samym rewanżując się za wrześniową porażkę, także w test-meczu podczas przerwy reprezentacyjnej.

Stomil najbliższe spotkanie ligowe zagra w sobotę (2 kwietnia) z Odrą Opole na swoim terenie. Natomiast we wtorek 5 kwietnia drużyna z Olsztyna pojedzie do Rzeszowa, aby rozegrać zaległy z tego weekendu mecz z Resovią.

Emil Marecki