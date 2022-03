Polacy zremisowali ze Szkotami

* Szkocja 1-1 Polska 1:1 (0:0)

1:0 - Tierney (68), 1:1 - Piątek (90+3 k)

POLSKA: Łukasz Skorupski - Bartosz Salamon (44 Krystian Bielik), Kamil Glik, Jan Bednarek (83 Adam Buksa) - Matty Cash, Szymon Żurkowski, Grzegorz Krychowiak (61 Sebastian Szymański), Piotr Zieliński (71 Kamil Grosicki), Jakub Moder, Arkadiusz Reca - Arkadiusz Milik (27 Krzysztof Piątek)

W polskim zespole zabrakło Wojciecha Szczęsnego i Roberta Lewandowskiego, bowiem Czesław Michniewicz postanowił oszczędzić ich przed wtorkowym finałem. O ile jednak Szczęsnego udanie zastąpił Skorupski, o tyle Lewandowskiego nikt zastąpić nie był w stanie. Po raz kolejny okazało się, że bez „Lewego” polska reprezentacja wiele traci.

Warto zauważyć, że w wyjściowym składzie znalazł się natomiast debiutant Szymon Żurkowski oraz Bartosz Salamon, który powrócił do kadry po kilkuletniej przerwie.

W pierwszej połowie Szkoci zdołali narzucić swoje warunki - zagrali agresywnie, starając się szybkimi kontrami zaskoczyć polską defensywę. No i kilka razy zrobiło się gorąco, ale Skorupski był na posterunku. Polacy też mieli okazje, jednak zmarnowali je Moder i Salamon. Niestety, nie obyło się bez kontuzji - z tego powodu boisku jeszcze przed przerwą opuścili Milik i Salamon.

W 65. minucie do siatki powinien trafić Piątek, jednak po jego strzale rywale zdołali wybić piłkę z linii bramkowej. Za to trzy minuty później do siatki trafili Szkoci, gdy dośrodkowanie z rzutu wolnego uderzeniem głową wykończył Kieran Tierney. Do remisu mógł doprowadzić Grosicki, lecz fatalnie przestrzelił. Mecz zakończył się jednak remisem, bowiem w doliczonym czasie z rzutu karnego wyrównał Piątek.

Poziom meczu nie zachwycił, ale nikt o tym nie będzie pamiętał, jeśli we wtorek w Chorzowie Polacy ograją Szwedów, którzy w meczu z Czechami też nie zachwycili. Jerzy Engel, który komentował to spotkanie w telewizji, pod koniec regulaminowego czasu przyznał nawet, że żadna z tych dwóch ekip nie zasłużyła na awans do mistrzostw świata. Ostatecznie wygrali Skandynawowie po golu zdobytym w dogrywce.

Jednak największą sensacją jest porażka Włochów, aktualnych mistrzów Europy, z Macedonią Północną, która jeszcze nigdy w żadnej wielkiej imprezie piłkarskiej nie zagrała. A teraz ma taką szansę, musi "tylko" we wtorek pokonać Portugalię.

Natomiast włoscy piłkarze Mundial obejrzą jedynie w telewizji. Powoli się chyba już do tego przyzwyczajają, bowiem na poprzedni też nie udało się im awansować.