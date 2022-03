Udany sezon koszykarek

Koszykarki KKS Agapit Olsztyn bardzo chciały powtórzyć wyczyn z poprzedniego sezonu, w którym także awansowały do fazy play-off. Podopieczne Tomasza Sztąberskiego robiły wszystko, żeby znaleźć się w czołowej czwórce sezonu zasadniczego, bo daje to lepsze rozstawienie w rywalizacji play-off. No i tak też się stało, bowiem w ostatnim meczu olsztyński zespół wygrał w Jezioranach 87:85 z Basketem SMS Aleksandrów Łódzki. - Nie da się ukryć, że byliśmy faworytem meczu - przyznaje trener Sztąberski. - Jednak rywalki nie miały ani nic do stracenia, ani nic do zyskania, więc zagrały bardzo agresywnie i na dużym luzie. Na początku trzeciej kwarty Wawrzyniak i Chełchowska złapały po czwartym faulu, dlatego do gry desygnowałem młodzież, w efekcie nasza przewaga zaczęła topnieć. W czwartej kwarcie ponownie grała pierwsza piątka, ale do jej gry wkradł się chaos, co przy twardym kryciu rywalek było wodą na ich młyn. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i teraz szykujemy się na play-offy.

W całym sezonie zasadniczym olsztyńskie koszykarki wygrały 16 razy i poniosły osiem porażek. - Niezły wynik, ale my, Polacy, mamy to do siebie, że ciągle jesteśmy niezadowoleni - twierdzi z uśmiechem Tomasz Sztąberski. - Ale tak już poważnie, to taki rezultat przed sezonem bralibyśmy w ciemno. Przecież mamy kłopoty lokalowe, bo codziennie trening jest w innej sali (w Olsztynie m.in. na Redykajnach, SP 11, SP 311, a przed meczem jeszcze w Jezioranach - red.). Poza tym praktycznie gramy wszystkie mecze na wyjazdach, bo domowe spotkania rozgrywamy w hali, do której nie jesteśmy przyzwyczajeni. To wszystko odbija się na naszej grze. Mimo tych kłopotów osiągnęliśmy nadspodziewanie dobry wynik, bo zajęliśmy najwyższe miejsce w naszej pierwszoligowej historii. Jestem z tego zadowolony, zresztą jak wszyscy w zespole. Siłą KKS są wychowanki, bo nie opieramy się na „armii zaciężnej”, jak np. Mon-Pol Płock, gdzie nie ma żadnej zawodniczki miejscowej. Z tego powodu na tym szczeblu rozgrywek nasza drużyna to ewenement na skalę krajową.

Sezon zasadniczy należy zatem uznać za udany, ale olsztyniankom zdarzały się też słabsze mecze... - Nie możemy odżałować porażek z GTK II Gdynia, szczególnie u siebie, kiedy to przegraliśmy po dogrywce. Te dwa spotkania bardzo bolą - przyznaje olsztyński szkoleniowiec. Inna sprawa, że nawet gdyby KKS oba te mecze wygrał, to i tak nie poprawiłoby to jego pozycji w tabeli.

Szkoda, że praktycznie przez cały sezon KKS Agapit musiał sobie radzić bez Kseni Woźniak, jednej z liderek zespołu (czytelnicy „Gazety Olsztyńskiej” wybrali ją do dziesiątki najpopularniejszych sportowców województwa 2019 i 2020 roku).

- Ksenia podczas meczu zerwała więzadła krzyżowe. Proces rehabilitacji przechodzi dobrze, ale najwcześniej na parkiet wróci dopiero jesienią. W lidze godnie zastąpiła ją Patrycja Daliga - ocenia Sztąberski. - Jednak z powodu tej kontuzji mam ograniczone pole manewru podczas zmian - w efekcie Patrycja musi dłużej przebywać na parkiecie.

W pierwszej rundzie fazy play-off koszykarki KKS Agapit zagrają do dwóch zwycięstw z Mon-Polem. Z płocką drużyną olsztyńskie zawodniczki w fazie zasadniczej wygrały oba mecze. - Nie ma co się jednak sugerować tymi rezultatami - tonuje emocje Sztąberski. - Przed ostatnim meczem nie zakładaliśmy możliwości gry z Mon-Polem. Tak się jednak wyniki ułożyły, że drużyna z Płocka awansowała na szóste miejsce, a my na trzecie. Przez ostatnie lata nie pamiętam, żeby różnica w meczu między nami była większa niż 10 punktów. Zazwyczaj wszystko rozstrzygało się w końcówkach. W tym sezonie w Płocku też wygraliśmy rzutem na taśmę.

Początek sobotniego meczu w Jezioranach o g. 13. Drugie spotkanie za tydzień w Płocku, a ewentualne trzeci mecz odbędzie się w Jezioranach 6 kwietnia.