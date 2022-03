PIŁKA NOŻNA\\\ Mimo wojny w Ukrainie sieć sklepów Leroy Merlin nie dość, że nie zamierza wycofać się z Rosji, to jeszcze chce poszerzyć działalność, by wykorzystać lukę po Ikei, która z Rosji się wycofała.

Z tego powodu w kłopotliwej sytuacji znalazł się... PZPN, bowiem francuska firma jest jednym z jego ważnych sponsorów, od którego polski związek otrzymuje rocznie od trzech do czterech milionów złotych.

Przypomnijmy, że PZPN zajął zdecydowane stanowisko wobec rosyjskiej agresji, m.in. doprowadził do wyrzucenia Rosjan z międzynarodowych rozgrywek, ale w kwestii francuskiego sponsora już taki zdecydowany nie jest. PZPN przeprowadził jedynie analizę prawną, która wykazała, że nie ma podstawy prawnej do zerwania umowy. Mimo wszystko władze PZPN liczą jednak, że Leroy Merlin ostatecznie wycofa się z rynku rosyjskiego.

Warto zauważyć, że polski oddział Leroy Merlin ma zdecydowanie odmienny pogląd na wojnę niż jego francuskie kierownictwo, ponieważ od początku zaangażował się w pomoc Ukrainie, przeznaczając na ten cel 4,5 miliona złotych.

SZERMIERKA\\\ W Budapeszcie odbył się Puchar Świata seniorów w szabli. Do stolicy Węgier przybyło 214 najlepszych szablistów świata z 41 krajów. W tym doborowym gronie w czteroosobowej reprezentacji Polski znalazł się Cezary Białecki, mieszkaniec Barczewa, obecnie reprezentujący klub MUKS Victor Warszawa. Polscy szabliści nie byli zaliczani do grona faworytów, dlatego już samo dostanie się do grona 64 najlepszych zawodników turnieju było uznane za sukces.

Turniej rozpoczął się od walk grupowych - przy tej liczbie zawodników awans dawało wygranie trzech z sześciu stoczonych walk. Białecki po zwycięstwach nad reprezentantami Kolumbii, USA, Węgier i Czech ten cel osiągnął (przegrał tylko z Francuzem i szablistą z Korei Południowej). W fazie pucharowej pierwszym przeciwnikiem Czarka był reprezentant Wielkiej Brytanii. Pojedynek był bardzo wyrównany, jednakże dzięki determinacji oraz trafnym podpowiedziom trenera Tomasza Dominika walka zakończyła się zwycięstwem pochodzącego z Barczewa szablisty. Jego kolejnym rywalem był Hiszpan, no i po raz kolejny górą był Białecki, który dzięki temu zapewnił sobie awans do grona 64 najlepszych szermierzy. W następnym dniu do rywalizacji przystąpili zawodnicy, którzy w światowym rankingu zajmują czołowe 16 miejsc (byli zwolnieni z turnieju eliminacyjnego). Młody Polak trafił na Egipcjanina z 15. pozycji w światowym rankingu. Niestety, pojedynek od początku kontrolował wysoki (201 cm) zawodnik z Afryki. W efekcie Cezary Białecki Puchar Świata seniorów zakończył na 50. miejscu.



KOSZYKÓWKA\\\ W zaległym meczu III ligi AZS UWM Olsztyn wygrał 92:77 z Orką Iława.

* Inny wynik: Wilki Ełk - Kolejarz Chojnice 79:62.

III LIGA

1. AZS UWM 14 673:524

2. Wilki* 12 633:614

3. Trójeczka 11 576:558

4. Kolejarz 9 570:666

5. Orka 8 453:543

* mecz więcej