Brązowa medalistka mistrzostw Europy

Była to bardzo duża impreza, w której udział wzięli m.in. niepełnosprawni ruchowo oraz niewidomi i słabowidzący - wyjaśnia Katarzyna Orzechowska, która w norweskim Hamar rywalizowała w tej drugiej kategorii. Dodajmy, że rywalizowała udanie, bo w postawie stojąc w konkurencji KPN 60 (karabin pneumatyczny, 60 strzałów) zdobyła brązowy medal, chociaż do finału weszła dopiero z czwartego miejsca.

- W postawie stojąc na medal za bardzo nie liczyłam, więc nie ukrywam, że brąz sprawił mi olbrzymią radość - przyznaje Katarzyna Orzechowska. Jednak los raz daje, raz zabiera, no i tak też było dwa dni później podczas rywalizacji w postawie leżąc. - Moim celem był minimum srebrny medal, tymczasem do finału weszłam dopiero z szóstym wynikiem, by ostatecznie zająć dopiero siódme miejsce - dodaje wyraźnie rozczarowana olsztynianka. - Jest to moja wiodąca postawa, więc mogę stwierdzić, że tym razem los okazał się przewrotny. Co prawda skupienie miałam bardzo dobre, tyle że na ósemkach. Nie mogliśmy przeregulować broni, by się w końcu wstrzelić w środek tarczy. Coś najwyraźniej nam tym razem nie zagrało.

Warto przypomnieć, jak wygląda strzelanie zawodników niewidomych. Otóż na karabinie jest zamontowane urządzenie celujące, które wysłaną w stronę tarczy wiązkę światła przerabia na dźwięk, który strzelcy słyszą w słuchawkach. Coraz wyższy dźwięk sygnału oznacza coraz lepiej wycelowany karabin.

Brązowy medal zawodniczki OKS Warmia i Mazury nie był jedynym sukcesem polskich strzelców, ponieważ Barbara Moskal z Przemyśla wywalczyła złoto w postawie stojąc i srebro w postawie leżąc.

Podczas zawodów w Hamar olsztyniankę wspierali trenerzy Dariusz Mendrzejewski i Adam Dobosz.

Przypominamy, że Katarzyna Orzechowska jest pięciokrotną mistrzynią Polski Niewidomych i Słabowidzących (indywidualnie i drużynowo) oraz brązową medalistką MP w mikstach (z Eugeniuszem Barszczewskim).