KOSZYKÓWKA\\\ Fazę zasadniczą I ligi koszykarki KKS Agapit zakończyły na bardzo dobrym trzecim miejscu. W play-offach ich pierwszym rywalem będzie Mon-Pol Płock (26 marca w Jezioranach, godz. 13).

PO FAZIE ZASADNICZEJ

1. Pruszków 47 1904:1251

2. AZS UG 44 1721:1378

3. KKS 40 1849:1692

4. Pabianice 40 1650:1437

5. Sokołów 38 1572:1508

6. Mon-Pol 36 1584:1625

7. AZS UW 36 1599:1615

8. Politechnika 35 1623:1692

9. AZS UMCS II 34 1427:1484

10. Basket 30 1465:1811

11. Huragan 30 1454:1693

12. GTK II 30 1416:1700

13. Łomianki 28 1291:1669

PIŁKA NOŻNA\\\ Na zakończenie 24. kolejki II ligi Chojniczanka Chojnice zremisowała 1:1 z Ruchem Chorzów (Pląskowski 70 - Michał Mokrzycki 80). Mecz miał olbrzymie znaczenie dla układu czołówki ligowej tabeli, a może i dla awansu do I ligi.

* Czołówka tabeli: 1. Stal Rzeszów 58; 2. Chojniczanka Chojnice 48; 3. Ruch Chorzów 44.

SIATKÓWKA\\\ W III lidze ciekawie było w Gietrzwałdzie, gdzie gospodarze w pięciu setach ograli gości z Górowa Iławeckiego. Mimo porażki Cresovia nie straciła szans na zajęcie drugiego miejsca, które daje możliwość udziału w barażach o awans do II ligi. - Do końca sezonu Gietrzwałd ma do rozegrania dwa mecze: z nami i liderem - wyjaśnia Marcin Kaszubat z Cresovii. - My natomiast mamy jeszcze dwa mecze z Olimpijczykiem Szczytno, który ma olbrzymie problemy kadrowe i prawdopodobnie odda je walkowerem. Jeśli więc Gietrzwałd przegra z pierwszym AZS UWM, wtedy 27 marca będzie musiał w naszej hali zdobyć punkt. Jeśli jednak my zwyciężymy 3:0 lub 3:1, wówczas to my zagramy w barażach - kończy Kaszubat.

* Wyniki: Sunbroker KPS Gietrzwałd - Team Cresovia Górowo Iławeckie 3:2 (16, 20, -19, -20, 13), AZS UWM Olsztyn - AZS UWM Olsztyn III 3:0 (14, 13, 19), Team Cresovia Górowo Iławeckie - AZS UWM Olsztyn II 3:2 (25, -25, -23, 23, 10).



III LIGA

1. AZS UWM 11* 33 33:0

2. Sunbroker 10 26 27:8

3. Cresovia 9 18 20:13

4. AZS UWM II 9 9 12:21

5. Olimpijczyk 8 8 10:19

6. AZS UWM III 9 3 6:25

7. Panorama 10 2 7:29

* liczba rozegranych meczów