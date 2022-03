Koszykarze z Pisza w przedostatniej serii gier pauzowali, ale za nimi weekend pełen emocji. W sobotę z dużym zainteresowaniem śledzili rywalizację dwóch niżej notowanych zespołów, które w przypadku wygranych przedłużyłyby walkę o utrzymanie do ostatniej kolejki.

Najpierw Legion Legionowo uległ jednak 97:99 Hutnikowi Warszawa, a następnie MUKS Piaseczno przegrał 82:84 z Turem Bielsk Podlaski. To rozstrzygnięcia, który sprawiły, że Roś zostaje w II lidze bez względu na wynik ostatniego spotkania z AZS UJK Kielce, które zostanie rozegrane w niedzielny wieczór.

— Osiągnęliśmy cel, z którym przystąpiliśmy do ligi, ale teraz mamy jeszcze jeden — mówi Zbigniew Bessman, prezes Rosia Pisz.

— Chcemy w ostatnim meczu wygrać z zespołem z Kielc przed własną publicznością, by zakończyć sezon serią zwycięstw w swojej hali i w dobrej atmosferze razem z kibicami świętować utrzymanie. Naszym fanom należą się ogromne brawa, bo od pierwszego meczu mocno wspierali zespół. Z czystym sercem mogę powiedzieć, że takich kibiców nie miał żaden zespół w lidze. Na podsumowania jeszcze przyjdzie czas, ale w drugiej rundzie udowodniliśmy, że sportowo zasługujemy na grę w II lidze. Jeśli znajdziemy fundusze i przystąpimy do rozgrywek w kolejnym sezonie, to będziemy chcieli grać o coś więcej — dodaje Zbigniew Bessman.

Ostatnie spotkania zasadniczej części rozgrywek, które w przypadku niżej notowanych zespołów będą finałem sezonu, zaplanowano na niedzielę. O godz. 18.00 Roś podejmie akademików z Kielc. Piszanie są niepokonani we własnej hali od końca stycznia. To dzięki dobrym wynikom w ostatnich meczach odrobili straty punktowe z pierwszej części sezonu, a potem wypracowali nad rywalami niewielką przewagę. Ostatecznie udało się dzięki temu uniknąć gry o utrzymanie do ostatniej kolejki, choć celem gospodarzy i tak będzie walko o zwycięstwo w ostatnim meczu sezonu.

Pozostałe wyniki 29. kolejki:

AZS UJK Kielce — Żubry Białystok 84:78

Legion Legionowo — Hutnik Warszawa 97:99

MUKS Piaseczno — Tur Bielsk Podlaski 82:84

ŁKS Łódź — Ochota Warszawa 99:48

Trójka Żyrardów — Sokół Ostrów Mazowiecka 92:99

Isetia Warszawa — Legia Warszawa 74:66

Przełożony: Kolejarz Radom — Polonia Warszawa

Pauzował: Roś Pisz

Mecz zaległy: Ochota — AZS UJK Kielce 78:60

PO 29 KOLEJKACH

1. Polonia 26-0 52 2343:1564

2. ŁKS 23-4 50 2598:2038

3. Tur 22-5 49 234:1960

4. Sokół 18-9 45 2356:2136

5. Żubry 18-9 45 2108:1998

6. Hutnik 15-13 43 2368:2421

7. Legia 12-15 39 2139:2189

8. Isetia 12-15 39 2172:2249

9. Kolejarz 13-13 39 2065:2156

10. Kielce 8-18 36 2110:2246

11. Trójka 8-19 35 2009:2328

12. Ochota 8-19 35 1939:2324

13. Roś 7-20 34 2033:2293

14. Legion 6-21 33 1911:2294

15. Piaseczno 5-22 32 1913:2295

Łukasz Szymański