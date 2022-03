Olsztyńska kompromitacja

* Stomil Olsztyn - Górnik Polkowice 0:4 (0:1)

0:1 - Piątkowski (45 k), 0:2, 0:3 - Sobków (48, 63), 0:4 - Piątkowski (90)

STOMIL: Tobiasz - Żwir, Simba Bwanga, Lafrance, Straus (67 Czajka) - Toporkiewicz (56 Wójcik), Tymosiak (67 Shun Shibata), Kisiel (46 Reiman), Sobol (75 Szramka), Moneta - Mikita

W wyjściowej jedenastce Adrian Stawski dokonał dwóch zmian w porównaniu z przegranym 0:3 meczu z Jastrzębiem. Na ławce rezerwowych usiadł Reiman, a od pierwszej minuty zobaczyliśmy Sobola. Do składu po pauzie za żółte kartki wrócił Jonathan Simba Bwanga, ale jednocześnie z tego samego powodu pauzowali Dampc i Fundambu.

Jeszcze niedawno wydawało się, że po ograniu ŁKS Stomil nie będzie miał problemów z Jastrzębiem i Polkowicami, dwoma najsłabszymi zespołami ligi. Niestety, Jastrzębie zdobyło w Olsztynie trzy gole i trzy punkty, a w niedzielę to samo postanowił osiągnąć Górnik, zdecydowanie najgorszy pierwszoligowiec. Już po 15 minutach goście mogli wygrywać 2:0, ale dzięki nieporadności polkowiczan do 45. min utrzymywał się bezbramkowy remis. Wtedy jednak w polu karnym Stomilu piłka trafiła w rękę Kisiela i sędzia podyktował jedenastkę, którą wykorzystał Piątkowski. Gol do szatni na tyle rozstroił olsztyńską defensywę, że po trzech minutach drugiej połowy było już 0:2...

Ale szybko okazało się, że goście dopiero się rozkręcali, ponieważ po 63 minutach było już 0:3. W tym momencie wściekli kibice zaczęli domagać się, by trener Stawski natychmiast spakował walizki.

Oczywiście strata czwartego gola jeszcze tylko to żądanie wzmocniła, bo dwa ostatnie mecze to była piłkarska kompromitacja

* Inne mecze 24. kolejki: Widzew Łódź - Odra Opole 0:1 (Klimek 87), Arka Gdynia - GKS Katowice 2:2 (Marcjanik 74, Czubak 89 - Szymczak 25, Jędrych 90 k), Chrobry Głogów - GKS Tychy 2:0 (Lebedyński 6, Piła 13), Sandecja Nowy Sącz - Puszcza Niepołomice 1:0 (Zjawiński 82 k), Miedź Legnica - Korona Kielce 1:1 (Chuca 13 - Błanik 33), Resovia - ŁKS Łódź 1:2 (Eizenchart 70 - Pirulo 23, 36), Podbeskidzie Bielsko-Biała - GKS Jastrzębie 0:0, Skra Częstochowa - Zagłębie Sosnowiec.