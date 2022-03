Do Biskupca przyjedzie Nielba

Rywale to dziesiąta ekipa w ligowej tabeli. Zespół z Wągrowca w dotychczasowych meczach odnotował siedem zwycięstw i ma pięć punktów więcej niż olsztynianie. Ewentualna sobotnia wygrana przybliżyłaby gospodarzy do upragnionej czołowej dziesiątki tabeli.

Łatwo jednak nie będzie, bowiem Nielba wie, jak wygrywać z Warmią. W pierwszej rundzie Makowski i spółka dzielnie gonili wynik, wyrównując w 58. minucie stan rywalizacji na 25:25. Niestety, jak wiele razy w tym sezonie, ostatnie nieudane sekundy zadecydowały o końcowej porażce. Katami Warmii byli wtedy: Karol Przychodzeń (8 bramek) i Paweł Gregor (7). Ten drugi przeżywa drugą wiosnę, bo w tegorocznych rozgrywkach wyraźnie lideruje w klasyfikacji strzelców z dorobkiem 168 trafień w 18 spotkaniach (9,3 bramki na mecz). Leworęczny rozgrywający jest autorem co trzeciej bramki swojego zespołu, dlatego w sobotę gospodarze w dużym stopniu muszą oprzeć swoją taktykę na powstrzymaniu snajpera. Warto przypomnieć, że Nielba przegrała w ostatnich czterech meczach, więc do Biskupca przyjedzie mocno zdeterminowana, aby przełamać tą passę.

Tymczasem warmiacy na swoim parkiecie odżyli. Po wygranych ze Śląskiem Wrocław i GKS Żukowo przyszła przegrana w Legionowie (17:27). Nie miało to jednak wpływu na polepszające się nastroje w obozie klubu wspieranego przez Energę. Zawodnicy uwierzyli, że mogą wygrywać i w kolejnym spotkaniu na własnym parkiecie chcą poprawić swój dorobek punktowy. Ekipa z Wągrowca na pewno jest w zasięgu Warmii. By jednak marzyć o ligowych punktach, trener Igor Stankiewicz musi wykrzesać z zespołu grę podobna do tej, jaką olsztynianie zaprezentowali dwa tygodnie temu w rywalizacji z Żukowem. W porównaniu z ostatnim meczem w Legionowie zawodnicy Warmii muszą poprawić skuteczność i zmniejszyć liczbę własnych błędów. Jeśli w sobotę dołożą do tego dobrą defensywę, a w bramce dalej szaleć będą Makowski i Matusiak, to wynik meczu będzie sprawą otwartą.

Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla ukraińskich uchodźców. Na sobotni mecz rodziny z Ukrainy będą wpuszczane za darmo. Dodatkową atrakcją jest Kids Camp powered by Energa – trening z udziałem zawodników Warmii, w którym udział mają wziąć także dzieci z Ukrainy. Początek rywalizacji na parkiecie o godzinie 17. Kids Camp odbędzie się tuż po zakończeniu spotkania.