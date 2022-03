Z Węgorzewa do reprezentacji Polski!

Patryk Kun urodził się 20 kwietnia 1995 roku w Giżycku, ale wychował się w Węgorzewie. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w miejscowym klubie Koszałek Opałek (gdzie trenerem był jego tata), a następnie w Vęgorii. W 2012 roku trafił do Olsztyna za namową trenera Adama Łopatki, który powoływał go znacznie wcześniej do reprezentacji województwa warmińsko-mazurskiego, a wtedy był w sztabie szkoleniowym pierwszoligowca.

Młody zawodnik w I lidze zadebiutował 10 lat temu w meczu z Sandecją Nowy Sącz, na boisku pojawił się w ostatnich minutach. Stomil wygrał wtedy 4:0, drużynę prowadził Zbigniew Kaczmarek, a młodszy z braci Kunów (starszy Dominik gra teraz w Widzewie Łódź, a wcześniej m.in. w Stomilu i Pogoni Szczecin - red.) w I lidze na dobre się zadomowił dopiero wówczas, gdy zespół objął Łopatko.

Następnie Patryk Kun na moment wrócił do rodzinnego Węgorzewa, bo żaden klub nie chciał zdecydować się na opłatę za wyszkolenie piłkarza, który po półrocznym zesłaniu do ligi okręgowej odnalazł się w Rozwoju Katowice, a następnie wrócił do Stomilu, gdzie zespół ponownie prowadził Adam Łopatko. Solidne występy zaprocentowały transferem do Arki Gdynia, z którą na dzień dobry zdobył Superpuchar Polski i zdobył dwa gole w Ekstraklasie. Gdyński klub nie chciał wykupić piłkarza z Rozwoju, więc z okazji w 2018 roku skorzystał Raków Częstochowa. Patryk Kun kolejny raz w swojej karierze zrobił jeden krok w tyłu, żeby zaraz zrobić dwa do przodu.

Dzisiaj trener Marek Papszun właśnie od Patryka Kuna zaczyna ustalanie ligowego składu. Piłkarz jest cały czas wiodącą postacią zespołu. W poprzednim sezonie Raków wywalczył Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju. W poniedziałek częstochowianie wygrali 2:1 ze Stalą Mielec i awansowali na pierwsze miejsce w tabeli i mają realne szanse na zdobycie mistrzostwa Polski.

Patryk Kun w ostatnim czasie to najbardziej niedoceniany piłkarz w naszym kraju. Skromnością i ciężką pracą wykazywał się już w Olsztynie. Nie bryluje w social mediach, dlatego pewnie nie jest tak rozpoznawalnym piłkarzem w Polsce. W końcu jednak otrzymał swoją życiową szansę, jaką będzie bez wątpienia debiut w reprezentacji Polski.

- Idealny piłkarz na pozycję wahadłowego, grający w tym systemie w klubie - powiedział dla Interii Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski. - Dlatego powinien się szybko wkomponować. Ma szybkość i wydolność, nie boi się grać jeden na jednego. Kogoś takiego nam trzeba.

Polska powalczy o awans na mundial w Katarze. Po wykluczeniu reprezentacji Rosji (za wywołanie wojny w Ukrainie) nasza kadra zagra najpierw (24 marca) towarzyskie spotkanie w Glasgow ze Szkocją, a następnie (29 marca) w Chorzowie z kimś z pary Szwecja/Czechy powalczy o awans na mistrzostwa świata.

Kadra Polski



Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Fiorentina, Włochy), Kamil Grabara (FC Kopenhaga, Dania), Łukasz Skorupski (Bologna, Włochy), Wojciech Szczęsny (Juventus, Włochy).

Obrońcy: Jan Bednarek (Southampton, Anglia), Bartosz Bereszyński (Sampdoria, Włochy), Matty Cash (Aston Villa, Anglia), Kamil Glik (Benevento, Włochy), Michał Helik (Barnsley, Anglia), Marcin Kamiński (Schalke 04, Niemcy), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów, Ukraina), Tymoteusz Puchacz (Trabzonspor, Turcja), Arkadiusz Reca (Spezia, Włochy), Maciej Rybus (Łokomotiw Moskwa, Rosja), Bartosz Salamon (Lech Poznań), Mateusz Wieteska (Legia Warszawa).

Pomocnicy: Krystian Bielik (Derby County, Anglia), Przemysław Frankowski (Lens, Francja), Jacek Góralski (Kajrat Ałmaty, Kazachstan), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Grzegorz Krychowiak (AEK Ateny, Grecja), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Konrad Michalak (Konyaspor, Turcja), Jakub Moder (Brighton & Hove Albion, Anglia), Przemysław Płacheta (Norwich, Anglia), Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa, Rosja), Piotr Zieliński (Napoli, Włochy), Szymon Żurkowski (Empoli, Włochy).

Napastnicy: Adam Buksa (New England Revolution, USA), Robert Lewandowski (FC Bayern Monachium, Niemcy), Arkadiusz Milik (Olympique Marsylia, Francja), Krzysztof Piątek (Fiorentina, Włochy), Karol Świderski (Charlotte FC, USA).