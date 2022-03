Tym razem finał nie dla Olimpii

PIŁKA NOŻNA\\\ Rominta Gołdap, MKS Korsze, Polonia Lidzbark Warmiński i DKS Dobre Miasto zostały pierwszymi ćwierćfinalistami Wojewódzkiego Pucharu Polski. Do czołowej ósemki nie awansowała Olimpia Olsztynek, czyli finalista WPP sprzed roku.

W meczu z Olimpią gole dla zespołu z Gołdapi strzelili Krystian Słowicki i Mateusz Dyniszuk. – Myślę, że było to spotkanie godne liderów okręgówki – mówi Michał Mościński, grający trener Rominty. – W pierwszej połowie mieliśmy trzy dogodne sytuacje, a w drugiej rywale trafili z wolnego w poprzeczkę. Uważam, że z przebiegu całego spotkania byliśmy zespołem nieco lepszych, choć Olimpia też pokazała się z dobrej strony.

Spotkanie odbyło się na boisku ze sztuczną nawierzchnią w Mławie, więc piłkarze z Gołdapi wyruszyli w drogę już o szóstej rano, a w sumie pokonali ponad 500 km. Ale opłaciło się, bo awansowali do ćwierćfinału WPP

W trzech pozostałych meczach 1/8 finału WPP nie było niespodzianek, bo awans wywalczyły zespoły grające w IV lidze. Najwyższe zwycięstwo odniosła Polonia Lidzbark Warmiński, która rozbiła 4:0 GLKS Jonkowo.

Ciekawie było w Pasłęku, gdzie Polonia mierzyła się z MKS Korsze, ulegając 2:3. Przed przerwą wszystko układało się po myśli wyżej notowanych gości. Hat-trickiem skompletowanym w nieco ponad 20 minut popisał się Piotr Sawicki.

Gospodarze nie zamierzali jednak odpuszczać i po przerwie zabrali się do odrabiania strat, doprowadzając do emocjonującej końcówki. Najpierw Kamila Kotkowskiego pokonał Kamil Kuczkowski, a kilkanaście minut przed końcem kontaktowego gola zdobył Radosław Lenart. Ostatecznie z awansu cieszyli się jednak goście.

Natomiast DKS Dobre Miasto wyeliminował Omulew Wielbark po dwóch bramkach Damiana Lubaka i jednym golu Kacpra Chojnowskiego. Pierwsze trafienie w meczu należało jednak do gospodarzy, a jego autorem był Mateusz Abramczyk.

Pozostali czterej ćwierćfinaliści zostaną wyłonieni 6 kwietnia: Jeziorak Iława – Znicz Biała Piska, Stomil II Olsztyn – Mrągowia Mrągowo, Delfin Rybno – Mamry Giżycko, Dąb Kadyny – GKS Wikielec.



* Olimpia Olsztynek – Rominta Gołdap 0:2 (0:0)

0:1 – Słowicki (78), 0:2 – Dyniszuk (84)

* Polonia Pasłęk – MKS Korsze 2:3 (0:3)

0:1, 0:2, 0:3 – Piotr Sawicki (9, 20, 31), 1:3 – Kuczkowski (56), 2:3 – Lenart (78)

* GLKS Jonkowo – Polonia Lidzbark Warmiński 0:4 (0:1)

0:1 – Dziemidowicz (33), 0:2 – Oleszko (60), 0:3 – Szymański (75), 0:4 – Zajączkowski (77)