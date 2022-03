Udany weekend Elbląga i Olsztyna

* KPR Elbląg - SMS ZPRP II Kwidzyn 31:29 (13:15)

KPR: Jaworski, M. Plak - Muracki 1, P. Plak, Peret 5, Karczewski 9, Sowiński 1, Nowakowski 8, Sparzak 2, Bartkowski 1, Heyda, Solecki 3, Sucharski, Reseman 1, kary:12 min

Najwięcej dla SMS: Tokarz 9, Curzytek i Lewczyk po 6, kary: 14 min

W pierwszej rundzie juniorzy z SMS wygrali 26:23, a że byli też wyżej w tabeli, więc wydawało się, że w Elblągu będą mieli więcej atutów. Jednak elblążanie chcieli przerwać fatalną passę, tym bardziej że grali z sąsiadem z tabeli. Kierownik elbląskiej drużyny Piotr Sadowski postawił sprawę jasno: - To dla nas mecz za sześć punktów, a poza tym, kiedy jak nie teraz mamy wygrać?

No i elblążanie dopięli swego, chociaż od początku pojedynkowi towarzyszyły spore emocje. Widać było, że drużyny czuły przed sobą respekt. Lepiej jednak w mecz weszli elblążanie, którzy w 2. min wygrywali 2:0, ale za chwilę był już remis 2:2. Po 10 minutach było 4:4, po czym w zespole KPR zapanował chaos w poczynaniach ofensywnych, a że goście bezlitośnie wykorzystywali każdy błąd, więc po 14 minutach wygrywali 9:5. KPR nie dawał jednak za wygraną i doprowadził do kolejnego remisu (13:13). Końcówka pierwszej połowy należała jednak do młodzieży z Kwidzyna, która tuż po przerwie odskoczyła nawet na cztery gole (20:16). Elblążanie po raz kolejny poderwali się do walki i w 43. min odrobili straty (21:21), a osiem minut później po rzucie Resemana wyszli na prowadzenie 25:24. I tej minimalnej przewagi nie oddali już do końca.

W ekipie gości najskuteczniejszy był Jakub Tokarz (9 bramek), wychowanek MDK Bartoszyce.

* Szczypiorniak Olsztyn - KPR Gryfino 33:31 (18:15)



* Pozostałe wyniki 15. kolejki: Gwardia Koszalin - Sparta Oborniki 38:21 (21:13), Tytani Wejherowo - Mazur Sierpc 29:28 (17:13), Sokół Porcelana Lubiana Kościerzyna - SMS ZPRP II Płock 30:23 (18:13), USAR Kwidzyn - SMS ZPRP I Kwidzyn 34:32 (18:16).