Stomil zrobił krok w stronę II ligi

PIŁKA NOŻNA\\\ Po niezłym początku pierwszoligowej wiosny (1:1 w Kielcach) olsztyńscy kibice liczyli na jeszcze lepszy wynik w meczu z Widzewem. Niestety, łodzianie, którzy pewnie awansują do Ekstraklasy, pewnie ograli Stomil, który tym samym zbliżył się do II ligi.

* Stomil Olsztyn - Widzew Łódź 0:2 (0:1)

0:1, 0:2 - Pawłowski (8, 49)

STOMIL: Kacper Tobiasz - Karol Żwir, Jonathan Simba Bwanga, Kevin Lafrance, Jonatan Straus - Krzysztof Toporkiewicz (76 Filip Wójcik), Tomasz Tymosiak (61 Merveille Fundambu), Wojciech Reiman, Jakub Kisiel (61 Hubert Sobol), Łukasz Moneta - Patryk Mikita

Adrian Stawski w porównaniu ze zremisowanym meczem 1:1 z Koroną Kielce dokonał dwóch zmian w wyjściowej jedenastce, bo w ekipie Stomilu zadebiutowali obrońca Kevin Lafrance oraz pomocnik Krzysztof Toporkiewicz.

Zanim jednak mecz się rozpoczął, obydwie drużyny okazały wsparcie dla Ukrainy. Piłkarze stanęli do wspólnego zdjęcia z banerem “NIE DLA WOJNY”. Do tego na środek boiska wyszedł zespół Enej z flagami Polski i Ukrainy.

Stomil rozpoczął od dwóch szybkich kontr, które, niestety, nie zakończyły się żadnym celnym uderzeniem. Natomiast goście wyszli na prowadzenie za sprawą Bartłomieja Pawłowskiego, który już w 8. min kompletnie niepilnowany w polu karnym wykończył dobrze rozegrany rzut rożny.

W drugiej połowie olsztyńska drużyna próbowała doprowadzić do remisu, ale żadna z akcji nie zmusiła bramkarza Widzewa do konkretnej interwencji. Najbliżej wyrównania był Patryk Mikita, lecz trafił prosto w bramkarza.

Goście także mieli dobre sytuacje, jednak Kacper Tobiasz w kolejnym meczu pokazał, że jest wzmocnieniem olsztyńskiej drużyny.

W przerwie meczu doszło do miłej uroczystości. Przy aplauzie całej trybuny krytej Janusz Bucholc i Piotr Skiba otrzymali podziękowania za grę dla Stomilu przez wiele lat.

Niestety, na początku drugiej połowy Widzew podwyższył na 2:0, bowiem fatalnie w polu karnym zachowała się olsztyńska obrona, a z prezentu skorzystał Pawłowski, który po raz drugi raz mógł się cieszyć ze zdobycia gola.

* 12 marca o godz. 18 podopieczni Adriana Stawskiego na wyjeździe zagrają z ŁKS Łódź.

* Inne mecze 22. kolejki, piątek: Zagłębie Sosnowiec - GKS Katowice (20:30, Polsat Sport Extra); sobota: ŁKS Łódź - Korona Kielce (12:30, Polsat Sport), Resovia - GKS Jastrzębie (18), Sandecja Nowy Sącz - GKS Tychy (20:30); niedziela: Miedź Legnica - Puszcza Niepołomice (12:30, Polsat Sport), Arka Gdynia - Górnik Polkowice (15), Chrobry Głogów - Odra Opole (18); poniedziałek: Skra Częstochowa - Podbeskidzie Bielsko-Biała (18).