Javier Weber zostaje Olsztynie

Obecne rozgrywki argentyński szkoleniowiec rozpoczął w barwach brazylijskiego Funvic Natal, lecz na początku grudnia niespodziewanie pożegnał się z zespołem. Rozbrat z siatkówką nie trwał jednak zbyt długo, bowiem kilkanaście dni później Weber dołączył do ekipy ze stolicy Warmii i Mazur.

Nowy szkoleniowiec pierwszy trening poprowadził 27 grudnia. - Czuję dużą pewność siebie wśród zawodników. To dla mnie bardzo ważne, bo zaczynamy pracę, aby z dnia na dzień stać się coraz lepszym zespołem. Uważam, że do tej pory drużyna grała dobrze, lecz może prezentować się jeszcze lepiej – stwierdził wtedy uznany szkoleniowiec.

I choć początek przygody Webera z PlusLigą nie był udany (dwie porażki z rzędu), to później było już coraz lepiej. Do tej pory Javier Weber poprowadził siatkarzy ze stolicy Warmii i Mazur w ośmiu spotkaniach - pięć z nich zakończyło się wygraną, a w trzech potyczkach trener ekipy z Kortowa musiał przełknąć gorycz porażki.

Co prawda do zakończenia fazy zasadniczej pozostało jeszcze pięć kolejek, ale władze olsztyńskiego klubu - zadowolone z obecnych wyników - postanowiły już teraz o dwa lata przedłużyć umowę z argentyńskim szkoleniowcem.

Ogłoszenie przedłużenia umowy z Javierem Weberem miało miejsce w szczególnym miejscu, bowiem na placu budowy nowej hali Urania. Przy okazji przedstawiciele Indykpolu AZS obejrzeli postępy w pracach, które - jak zapewnił wykonawca – przebiegają zgodnie z planem.

- Halę Urania pamiętam bardzo dobrze, bo byłem tutaj w 2006 roku podczas meczu w europejskich pucharach – wspomina Javier Weber. – Byłem wtedy trenerem Panathinaikosu Ateny. Zagraliśmy dobre spotkanie i wygraliśmy 3:2, mam więc dobre wspomnienia jeśli chodzi o miasto Olsztyn i samą Uranię. AZS miał wtedy dobrą drużynę – na rozegraniu grał Paweł Zagumny, a w ataku Piotr Gruszka. A teraz sam zostaję tutaj na następne dwa sezony! Chciałbym, abyśmy przez najbliższe dwa lata grali razem. Czekam również na nową halę, jeszcze nie w przyszłym sezonie, ale już za dwa lata, bo nie ukrywam, że chciałbym w niej zagrać - kończy argentyński szkoleniowiec.

- W grudniu, kiedy nawiązaliśmy kontakt z Javierem Weberem, ustaliliśmy czas trwania umowy do końca bieżącego sezonu, z opcją przedłużenia o kolejny – wyjaśnia Tomasz Jankowski, prezes zarządu spółki akcyjnej Piłka Siatkowa AZS UWM. – A że obie strony są zadowolone ze współpracy, więc postanowiliśmy podpisać nową dwuletnią umowę. Cieszę się tym bardziej, ponieważ trener Weber miał propozycję z bogatszych klubów. Postanowił jednak zostać w Olsztynie. Jestem przekonany, że w kolejnych dwóch sezonach będziemy wspólnie grali o wysokie cele.

* W zaległym meczu 15. kolejki doszło do największej sensacji obecnego sezonu, bowiem niepokonana ZAKSA z wlokącymi się w ogonie tabeli Czarnymi wygrała tylko jednego seta! W drugim meczu sensacji już nie było, bo Projekt wywiózł trzy punkty z Lubina.

Wyniki: Cuprum Lubin - Projekt Warszawa 1:3 (-23, 19, -23, -20), ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Cerrad Czarni Radom 1:3 (18, -22, -23, -19).

* W poniedziałek Indykpol AZS zagra w Nysie i będzie oczywiście zdecydowanym faworytem, chociaż z drugiej strony warto pamiętać, że w Olsztynie gospodarze wygrali dopiero w pięciu setach. Początek o godz. 17.30, transmisja w Polsacie Sport.

Pozostałe mecze 22. kolejki, piątek: LUK Lublin - Asseco Resovia Rzeszów (20.30); sobota: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Aluron CMC Warta Zawiercie (14:45), Projekt Warszawa - Ślepsk Malow Suwałki (17.30), Jastrzębski Węgiel - GKS Katowice (20.30); niedziela: Skra Bełchatów - Trefl Gdańsk (14.45), Cerrad Enea Czarni Radom - Cuprum Lubin (17.30).