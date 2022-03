Znicz wraca do gry

Przed Zniczem wyjątkowa runda. Po pierwsze - rozpocznie się już na początku marca, o ile znów pogoda nie spłata figla i w sobotę boiska, tak jak pod koniec listopada, nie przykryje gruba warstwa śniegu. Po drugie - co zdecydowanie istotniejsze, przed Zniczem walka o utrzymanie, a takiej sytuacji nie było w klubie od ładnych paru lat. Dlatego wszyscy wierzą w zwycięstwo w sobotnim meczu z Pilicą Białobrzegi, a potem szybkie odrobienie strat – tym bardziej że w pierwszych meczach Znicz zagra z zespołami, które są jego bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie.

– Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do ligi – mówi Ryszard Borkowski, trener Znicza. – Chłopcy są w dobrej formie fizycznej, głowy też im fajnie pracują, bo widzą, że wykonana na treningach praca przynosi efekty. Pokazaliśmy to w ostatnim sparingu, pokonując w niedzielę 3:2 Wigry Suwałki. Zakończyliśmy zatem przygotowania pozytywnym akcentem. Cieszymy się z tego i już jesteśmy myślami przy pierwszym meczu ligowym. Przystąpimy do niego z morale na dobrym poziomie i mam nadzieję, że wiosną zatrzemy złe wrażenie po nieudanej pierwszej części sezonu. Czeka nas trudna walka o utrzymanie, ale wierzę, że w czerwcu będziemy mogli pogratulować sobie dobrze wykonanej pracy - kończy trener Borkowski.

W Zniczu po jesiennych niepowodzeniach zapaliła się czerwona lampka, bo od powrotu do III ligi drużyna jeszcze nigdy nie zimowała na tak niskiej pozycji w tabeli. Dlatego w klubie wykonano sporo ruchów kadrowych. Rozstano się z grupą zawodników, którzy grali mniej, ściągając w ich miejsce kilku graczy doświadczonych, którym rywalizacja na poziomie III ligi nie jest obca, a także młodzież, z myślą o podniesieniu rywalizacji o miejsca w składzie zarezerwowane dla dwóch zawodników z rocznika 2001 i młodszych. Najciekawiej wygląda transfer Białorusina Dmitrija Baiduka, który w poprzednim sezonie występował w tamtejszej ekstraklasie w barwach Dinama Brześć, a przed kilkoma laty był młodzieżowym reprezentantem kraju. Ponadto Znicz m.in. podebrał zawodników ligowym rywalom – powrót do Białej Piskiej po kilku latach zanotował Mariusz Łapiński z Wissy Szczuczun, w Zniczu zagra wypożyczony jesienią ze Stomilu do GKS Wikielec Mateusz Jońca, a z Mamr Giżycko przyszedł Radosław Gulbierz.

Znicz w trakcie przygotowań do nowego sezonu rozegrał siedem sparingów. Podczas najcięższych treningów siłowych i testowania zawodników prezentował się słabo, ale z końcem stycznia przyszedł przełom. Pokazały to choćby ostatnie sparingi: najpierw zwycięstwo 3:2 po dobrej grze z trzecioligowymi Orlętami Radzyń Podlaski, potem dwie wysokie wygrane z niżej notowanym Orłem Kolno z Podlasia i na zakończenie zwycięstwo 3:2 z Wigrami Suwałki, które zagrały zawodnikami z szerokiej kadry II-ligowego zespołu.

Marcowe mecze będą niezwykle ważne dla ekipy z Białej Piskiej, bo najbliżsi rywale plasują się w dolnej połówce tabeli i są w podobnej sytuacji – także potrzebują punktów, by walczyć o utrzymanie. Sobotnie spotkanie z Pilicą rozpocznie się o godz. 14. W Białobrzegach na inaugurację sezonu padł remis 2:2. Znicz, by dobrze rozpocząć drugą część sezonu, musi przełamać niemoc, która towarzyszy mu na swoim boisku w ostatnich miesiącach. Jesienią gospodarze ugrali w Białej Piskiej tylko pięć punktów w dziesięciu spotkaniach.

* Zaległe mecze 20. kolejki, sobota: Sokół Aleksandrów Łódzki – Pelikan Łowicz (12), Znicz Biała Piska – Pilica Białobrzegi, Polonia Warszawa – Unia Skierniewice (oba 14).

ŁSZ

ZNICZ

* Przyszli: Mateusz Jońca (Stomil Olsztyn, jesienią wypożyczony do GKS Wikielec), Mariusz Łapiński (Wissa Szczuczyn), Radosław Gulbierz (Mamry Giżycko), Dmitrij Baiduk (Dynamo Brześć), Jędrzej Ponurko (Bałtyk Koszalin), Bartosz Pawluczuk (Talent Białystok), Bartosz Kalicki (Polonia Warszawa), Oskar Kottlenga (Olimpia Elbląg)

* Odeszli: Christian Suski (Wigry Suwałki), Marcin Denert (Mamry Giżycko), Stanislau Kaminski (Sparta Augustów), Jakub Stachowiak (Mrągowia Mrągowo), Denis Chervinski, Patryk Ołów, Mateusz Ruszczyk (szukają klubów)