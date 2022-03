Od aerobiku po żeglarstwo

Akademickie Mistrzostwa Polski to impreza ze wszech miar szczególna. Rozgrywane od 1961 roku zawody (pierwotnie jako Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych) od początku gromadziły zarówno wyczynowych zawodników, jak i studentów amatorów, chcących spróbować swoich sił i poczuć dreszczyk sportowej rywalizacji. To gigantyczne pod względem organizacyjnym przedsięwzięcie (w 2007 roku w studenckich zmaganiach wzięły udział 223 uczelnie!) w 2008 roku zmieniało nazwę na Akademickie Mistrzostwa Polski, ale formuła zawodów tak naprawdę pozostała niezmienna. W związku z tym co roku tysiące studentów dają z siebie wszystko, walcząc o medale, jednocześnie doskonale się przy tym bawiąc. Studenckie zmagania słyną bowiem ze swego integracyjnego charakteru.

Ostatnie dwa lata naznaczone przez sytuację pandemiczną w naturalny sposób utrudniły organizację zawodów. Wymiernych efektem był spadek liczby uczelni, które biorą udział w AMP. Dość powiedzieć, że w 2021 roku „tylko” 123 szkoły wyższe wystawiły swoich przedstawicieli.

Pomimo że powyższa liczba i tak wydaje się imponująca, to obiektywnie patrząc, jest ona najmniejszą w XXI wieku. Kryzys związany z COVID-19 organizatorzy wydają się już jednak mieć za sobą. – Akademickie Mistrzostwa Polski to nasze flagowe rozgrywki, które rokrocznie gromadzą na starcie wiele tysięcy studentów. Po doświadczeniach z dwóch poprzednich lat wiemy, w jaki sposób bezpiecznie przygotować i zorganizować zmagania dla pasjonatów sportu – mówi Dariusz Piekut, sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego, który jest organizatorem cyklu AMP.

W poolimpijskim roku walkę o medale zainaugurowali futsaliści. W kobiecym finale poznański Uniwersytet Adama Mickiewicza wygrał 1:0 z krakowskim Uniwersytetem Ekonomicznym, natomiast w męskim finale najlepsi okazali się reprezentanci Uniwersytetu Gdańskiego, w decydującym meczu pokonując 4:1 Państwową Uczelnię Stanisława Staszica w Pile. Swoją drogą Gdańsk to na studenckiej mapie sportowej niezwykle ważny punkt. Nieprzypadkowo bowiem w 2021 roku Politechnika Gdańska zwyciężyła w łącznej klasyfikacji AMP. Drugie miejsce zajęła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, a trzecie Uniwersytet Warszawski. W niniejszym zestawieniu, jeżeli chodzi o 2021 rok, UWM w Olsztynie zajął 25. miejsce. Z kolei w klasyfikacji poszczególnych typów uczelni olsztyński uniwersytet uplasował się na 9. pozycji (w 2020 roku w ogólnej klasyfikacji UWM zajął 20., a w 2019 roku 22. miejsce. W uniwersytetach było to odpowiednio 8. i 11. miejsce).

W tym roku emocji też na pewno nie zabraknie, podobnie jak dobrej zabawy, przecież studentem w końcu w życiu się jest tylko raz.

MICHAŁ MIESZKO PODOLAK