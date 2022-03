NAJPOPULARNIEJSZY SPORTOWIEC AKADEMICKI

ANASTAZJA KUŚ

lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn

Anastazja Kuś to wicemistrzyni Polski U-16 w biegu na 300 m, chociaż była najmłodszą uczestniczką finału. Warto dodać, że przy okazji poprawiła swój rekord życiowy (39,92 s). Młoda olsztyńska lekkoatletka na podium mistrzostw Polski mogła stanąć także w biegu na 100 m, niestety, do brązowego medalu zabrakło jej jednej setnej sekundy! - Byłam dobrze przygotowana do sezonu przez Bronisławę Ludwichowską, która jest moją trenerką - wyjaśnia Anastazja, jednocześnie przyznając, że w tym momencie tenis, który też od lat trenuje, definitywnie schodzi na drugi plan. Co ciekawe, jak przypomina Marcin Kuś, dumny tata, córka lekką atletykę zaczęła trenować... pod tenis. Miała ją wzmocnić i pomóc na korcie, tymczasem obecnie stała się jej sportem numer jeden.

Jednak Anastazja - zanim pokochała „królową sportu” - próbowała wielu innych dyscyplin. - Zaczęło się od gimnastyki artystycznej, było to jeszcze w czasach, gdy mieszkaliśmy w Turcji - wspomina Marcin Kuś, były reprezentant Polski w piłce nożnej, który w latach 1999-2015 grał m.in. w Polonii Warszawa, Lechu Poznań, Torpedo Moskwa, Koronie Kielce, Istanbul Büyükşehir (Turcja) i Cracovii i Ruchu Chorzów). - Po powrocie do kraju zamieszkaliśmy w Krakowie, no i tam pojawił się tenis, a po przeprowadzce do Olsztyna - gimnastyka sportowa, z tym że na tenisowe treningi córka nadal chodziła.

Typowy dzień Anastazji wygląda tak: szkoła do godziny 13, potem trening lekkoatletyczny, poza tym trzy razy w tygodniu tenis, no i nauka, na którą znajduje czas albo po treningach, albo między treningami.

W tym sezonie młoda biegaczka AZS UWM chce poprawić rekordy życiowe i na zakończenie występów w młodzikach zdobyć medal mistrzostw Polski w tej kategorii wiekowej.

- Na razie z dystansem podchodzimy do sportowej pasji córki - wyjaśnia pani Alicja. - W tej chwili sport ma być dla niej jedynie przyjemnością. Różnie to przecież w życiu bywa, więc zawsze trzeba mieć jakiś plan B, dlatego córka przykłada się także do nauki.

No i trzeba przyznać, że przykłada się solidnie, bowiem w szkole ma średnią... 6,0!

* Czołówka głosowania sms-owego: 1. Anastazja Kuś (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn), 2. Mateusz Poręba (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn), 3. Łukasz Cudnoch (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn).