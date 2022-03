KLUB ROKU - JEDYNKA KODO MORĄG

- Reaktywacja piłki ręcznej w Morągu jest zasługą kilku osób - nie ma wątpliwości prezes klubu Krzysztof Urbaszek. - Na pierwszym miejscu muszę wymienić firmę Kodo i jej właściciela Emila Kopówkę.To jest sponsor hojny, który na dodatek jest przy wszystkich problemach zespołu. To robi, jak to się mówi, wielką robotę.

- Moja współpraca z klubem zaczęła się od... meczu juniorów, w którym grał mój syn - przyznaje Emil Kopówka. - Spotkałem wtedy kilka osób, z którymi w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać o reaktywacji seniorskiego zespołu. No i gdy doszło do tematu sponsorzy, zadeklarowałem pomoc i tak sprawa zaczęła się rozkręcać.

- Pomysłodawcą odrodzenia szczypiorniaka był jednak Patryk Buluk, nasz wychowanek, który swojego czasu był nawet powoływany do kadry narodowej - dodaje prezes Urbaszek. - Przyszedł do nas z ideą, która początkowo wydawała się nierealna, ale Patryk miał kontakty i zaczął działać. W efekcie znaleźli się i zawodnicy, i sponsorzy. Po prostu udało się! Poza tym nieocenione zasługi ma Bartosz Idzikowski, nasz zawodnik oraz... sponsor (kiedyś grał w pierwszoligowej Warmii Energi Olsztyn - red.). Muszę się też pochwalić naszymi mediami społecznościowymi, a skoro o tym mowa, to musi paść nazwisko Adam Malina, który robi rzeczy niesamowite. Jego zasługą jest fachowa spikerka, on też odpowiada za meczową oprawę - gdy trybuny są pełne, a kibiców rozgrzewa dźwięk bębna, wtedy Adam po prostu robi show. Jego pomysłem są też maseczki i szaliki klubowe, flagi oraz banery, które widać podczas meczów rozgrywanych w naszej hali. Ciągle pojawiają się jakieś nowe pomysły, dlatego kibice tak tłumnie przychodzą na drugoligowe pojedynki. Muszę też wspomnieć o tak zwanym Klubie Stu, który gromadzi sponsorów. Poza tym wspierają nas władze Morąga, ostatnio ojcowie miasta bywają praktycznie na wszystkich naszych meczach, co dobrze wróży - mam nadzieję - na przyszłość. Myślę, że tytuł Klub Roku też się do tego przyczyni. Na koniec dodam jeszcze, że mamy znakomitych trenerów, bo Krzysztof Farjaszewski i Tomasz Kisielewski bez reszty są oddani pracy. Reasumując, mamy zespół, działaczy, kibiców i sponsorów, no i przede wszystkim mamy dobry klimat dla piłki ręcznej - kończy prezes Urbaszek.

* Czołówka głosowania sms-owego: 1. Jedynka KODO Morąg, 2. Gwardia Olsztyn, 3. Szczypiorniak Olsztyn.